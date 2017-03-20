Макеенко: «Окружение президента не причастно к покупке мной «Тониса»

Экс-глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко, купивший 9,5% телеканала «Тонис», заверил, что канал будет стопроцентно проукраинским каналом, сообщает «Украинская правда».

"Это будет новое качество телеканала «Тонис».На сегодняшний день я владею 9,5%, все остальное – в собственности телеканала", – сказал он на брифинге, не став уточнять во скольку ему обошлась эта сделка.

Макеенко также опроверг какую-либо причастность к покупке доли в «Тонисе» окружения президента."Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было. Я совещался только со своей женой, потому что это наши совестные деньги", – подчеркнул он.

Напомним, теперь у канала четыре владельца: кроме доли Макеенко, 80% - у самого «Тониса», 10% - у генерального директора Александра Бутко, 0,5% - его заместителя Василия Бирзула. При этом конечным бенефициаром телеканала указан Бутко.

В январе УП со ссылкой на свои источники сообщила, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко. По их информации, куратором этой покупки выступает соратник президента Игорь Кононенко.

Фото: Facebook Владимира Макеенко