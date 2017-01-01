Mail.Ru Group в 2017-м потеряет из-за блокировки в Украине 800 млн руб. выручки

Из-за блокировки соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других сервисов российская Mail.Ru Group недосчитается по итогам года около 1,5% выручки – около 790-809 млн руб. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на отчетность компании за второй квартал 2017 года.

"Блокировка наших продуктов в Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку. Мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими", – говорят вMail.Ru Group.

Вместе с тем общая выручка группы во втором квартале выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 13,1 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 2,1% – до 3 млрд рублей.

Напомним, 15 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.