Mail.Ru Group сообщила о росте трафика «ВКонтакте», «Одноклассников» и почты Mail.Ru после запрета в Украине

Компании Mail.Ru Group и «Яндекс.Украина» считают, что решение украинских властей о запрете российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтового сервиса Mail.Ru, станет прежде всего ударом по украинским пользователям.

"Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины <...> Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", – говорится в заявлении компании.

В Mail.Ru отметили, что в первой половине дня (после выхода указа Петра Порошенко) наблюдался рост трафика этих соцсетей и почтового сервиса.

В компании сообщили, что в ее работе ничего не изменится, она продолжит предоставлять все сервисы пользователям во всех странах и в полном объеме исполнять все обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами в Украине. "Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", – подчеркивается в сообщении.

В компании «Яндекс» также подчеркнули, что украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством страны и создает качественные продукты. "К сожалению, решение о санкциях касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы", - сказано в заявлении компании.

Напомним, сегодня президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др.

Фото: Flickr.com / Moscow-Live.ru