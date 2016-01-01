Майкл Щур запускает программу на радио «Армия FM»

Журналист и телеведущий Майкл Щур (настоящее имя – Роман Винтонив) по субботам будет вести на военном радио «Армия FM» программу, в которой будет рассказывать в своем стиле о новостях и «победах» из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», сообщается на сайте Украинского кризисного медиацентра.

Программа стартует в рамках обновления радиостанцией своей сетки вещания, цель которого сделать контент интересным не только для военных, но и для гражданского населения, проживающего в зоне АТО.

В эфире радио уже стартовали программы «Привет в АТО», утреннее шоу «Рота, подъем!», передача «Сектор Л», посвященная современной украинской литературе, в том числе ветеранской, «Veterano бизнес» с Леонидом Остальцевым, приглашающим в программу ветеранов, которые после демобилизации смогли начать свое дело.

Кроме того, «Армия FM» расширяет выпуски новостей, запускает международные новости из горячих точек, где, в частности, есть украинский контингент миротворческих миссий.

Напомним, после демобилизации в октябре 2016 года Майкл Щур запустил новое юмористически-аналитическое шоу о новостях «#@)₴?$0», которое транслируется на каналах «UA:Перший» и «24», а также на «Громадському телебаченні».

Фото: Facebook Майкла Щура