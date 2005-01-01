Майк Тайсон запускает комедийный сериал

Американский боксер Майк Тайсон решил попробовать себя в новом амплуа и анонсировал запуск скетч-сериала для YouTube, сообщает «112 Украина».

Для запуска сериала Тайсон объединился со студией Shots, которая создает комедийные видео и музыку для миллениалов и распространяет их через мультиканалы на YouTube, и некоторыми молодыми «цифровыми звездами».

Сейчас на канале спортсмена представлено единственное видео, набравшее 2 млн просмотров - это клип на рэп-композицию If You Show Up. Но уже начиная с марта короткие комедийные выпуски сериала будут появляться каждые две недели.

"Майк очень забавный парень и на экране, и в реальной жизни. Мы будем знакомить с ним совершенно новую аудиторию", - отмечает директор студии Shots Джон Шахиди.

Как известно, Макл Тайсон - олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и обладатель нескольких мировых рекордов по боксу. Свою спортивную карьеру он завершил в 2005 году. Боксер снялся более чем в 55 фильмах, шоу и сериалах. В 2016 году сыграл главную роль в фильме «Ип Ман 3». Также является соавтором сценария автобиографического фильма «Тайсон».

Фото: flickr.com / Eduardo Merille