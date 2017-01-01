М1 запускает три новые программы с новыми ведущими

На музыкальном телеканале М1 стартуют три новых проекта с новыми ведущими. Это хит-парад «Червона рута» с радиоведущим Андреем Черноволом, Insta Chart с радиоведущей Машей Виноградовой и «Лучшие клипы недели» с Богданой Назаровой, сообщает пресс-служба канала.

"Уверена,зрителям понравятся наши проекты и новые ведущие. Маша Виноградова будет следить за звезднойжизнью в Insta Chart, а Богдана Назарова представит лучшие клипынедели. Ну а женская аудитория оценит настоящего джентльмена Андрея Черновола в хит-параде «Червона рута»", - рассказывает генеральный продюсер М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

М1 также обновит уже существующие проекты - еженедельные новости M1News, «ДК Премьер», хит-парады «Главный хит-парад страны», «Про любоу» и Dance parade, однако как именно, на канале не уточняют.

Кроме того, 19 мая в 20:00 телеканал в прямом эфире покажет концерт-шоу «На стиле» группы «Время и Стекло».

Напомним, в октябре 2016 года генеральным директором компании «Телеодин» (телеканалы М1 и М2) стал генеральный продюсер канала Сергей Перцев, а должность генпродюсера заняла Нателла Чхартишвили-Зацаринная. Это произошло после того, как президент своим указом назначил Валентина Коваля, возглавлявшего телеканалы, членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Фото: Пресс-служба М1