Людмила Добровольская руководит на канале «Украина» выпусками новостей

Телеканал «Украина» подтвердил, что начинает сотрудничество с Людмилой Добровольской. С сегодняшнего дня, 7 августа, она – руководитель выпусков новостей информационной программы «Сегодня», сообщает пресс-служба канала.

В сферу ответственности Добровольской входит праймовый выпуск новостей «Сегодня» в 19:00 и выпуск в 15:00.

А занимавшая ранее эту должность Алена Цинтила теперь будет отвечать за реализацию творческой концепции нового социально-публицистического проекта канала, цель которого – найти новые, нестандартные ответы на острые вызовы отечественных реалий. Название проекта пока не сообщается.

"Кадровые изменения на канале «Украина» призваны придать новый импульс публицистическому направлению вещания в нашем эфире и в то же время привлечь к работе в команде информационного проекта «Сегодня» еще одного опытного специалиста", – говорит генеральный продюсер новостей «Медиа Группы Украина» Алексей Мустафин.

Напомним, Людмила Добровольская – журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущая. В разные годы она была ведущей детского эрудит-шоу «Самый умный» на канале «Украина», ведущей новостей на различных отечественных телеканалах, выпускающим редактором информационно-аналитических проектов. С июля 2016 по март 2017 гг. Добровольская руководила департаментом информационного вещания и информационно-аналитических программ телеканала ZIK.

На прошлой неделе в медиакругах заговорили о том, что журналистка переходит работать на телеканал «Украина». Однако на самом телеканале тогда официально данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Фото: Facebook Людмилы Добровольской