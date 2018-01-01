Людей идей ищут в медиагруппе «1+1»

«"1+1 медиа" ценит идеи сотрудников и ставит их превыше всего. Для нас как для работодателя важны не только опыт и профессиональные скиллы кандидатов. Конкурентным преимуществом является наличие и желание воплощать свои идеи, которые помогут компании двигаться вперед, а человеку – развиваться вместе с нами», – комментирует Лариса Брувер, HR-директор «1+1 медиа».

Напомним, в феврале 2018 года компания начала обновление бренда работодателя с запуска масштабного спецпроекта «Люди идей» о сотрудниках в медиасфере. Проект открывает закулисье телевидения и рассказывает искренние истории о работе, личной жизни, ценностях коллег и о том, за что они любят свою компанию.

За период «Людей идей» команде проекта удалось рассказать о 70 героях. На очереди – остальные сотрудники компании, ведь каждый из них генерирует удивительные идеи, создает качественный и современный контент, а также предлагает креативные решения. Больше о проекте можно узнать на сайте группы «1+1 медиа».