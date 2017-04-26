Любомир Левицкий запустил проект по борьбе с интернет-пиратством

В Украине вчера, 25 апреля, был презентован социальный проект, направленный на борьбу с интернет-пиратством, #ДАЙШАНСМРІЇ. Автор проекта - режиссер Любомир Левицкий, сообщает Mediasat.

Цель проекта, по словам Левицкого, - повышение уровня осведомленности людей, не осознающих, что нелегальный просмотр фильма в интернете приносит вред его создателям и делает невозможным создание новых лент. Проблема нарушения авторских прав является критической не только для киноиндустрии, но и для других отраслей, в частности — музыкальной индустрии и IТ.

Идея его создания возникла у режиссера после того, как в очередной раз его фильм сразу после выхода в прокат попал на пиратские онлайн-ресурсы, что привело к потере средств, которые должны пойти на создание следующей картины. А это, в свою очередь, тормозит развитие целого творческого пласта и исключает процесс создания новых рабочих мест в смежных отраслях.

Проект #ДАЙШАНСМРІЇ запускает при поддержке посольства США в Украине, Агентства США по международному развитию (USAID), Американской торговой палаты, Американского дома, Ассоциации музыкальной индустрии Украины и инициативы «Чистое небо».

Во время презентации были представлены три социальных ролика, посвященных борьбе с видео-, аудио- и IT-пиратством, которые будут распространяться на телевидении и в интернете.Кроме того,в рамках #ДАЙШАНСМРІЇ предусматривается проведение образовательно-просветительских мероприятий, в рамках которых, в частности, интернет-пользователей будут знакомить с легальными ресурсами для просмотра кино и т.д.

Напомним, 15 ноября 2016 года киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to, а также готовила документы по Ex.ua. Вскоре после появления этой информации ресурс объявил о своем закрытии.

Фото: Zvezdy.com.ua