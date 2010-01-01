Любой ценой: ради проведения ЧМ-2022 Катар очернял конкурентов

Лондонский еженедельник, ссылаясь на анонимный источник, а также полученные электронные письма, сообщает, что заявочный комитет Катара распространял фейковые новости про США и Австралию (своих главных конкурентов в проведении ЧМ-2022), специально наняв для этого PR-фирму и бывших сотрудников ЦРУ.

Как известно, основным критерием для FIFA является поддержка идеи проведения Чемпионата мира гражданами страны. В связи с этим, по заказу властей Катара, профессор Мэрилендского университета (США) Денис Коутс написал 23-страничный доклад, в котором резко раскритиковал идею проведения ЧМ по футболу в Соединенных Штатах. По словам инсайдеров, за свой доклад профессор получил $9 тыс.

Дабы не быть голословной, газета The Sunday Times опубликовала электронное письмо, которое отправил глава нью-йоркской PR-компании Майкл Хольцман старшему советнику заявочного комитета Катара Ахмаду Нимеху. В письме Хольцман утверждает, что Катар провел целую кампанию «по дискредитации стран-кандидатов на первенство 2018/2022, особенно против Австралии и США».

Станет ли оглашение подобной нелицеприятной информации поводом для лишения Катара права на проведение ЧМ-2022, которое страна завоевала еще в 2010 году, узнаем после официальной реакции FIFA.

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