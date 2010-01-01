Любой ценой: ради проведения ЧМ-2022 Катар очернял конкурентов

Как передает британское издание The Sunday Times, ближневосточное государство в борьбе за право проведения на своей территории Чемпионата по футболу в 2022 году не гнушалось подкупами пиарщиков и бывших сотрудников ЦРУ. C единственной целью – устранить конкурентов при помощи фейковых новостей.
Лондонский еженедельник, ссылаясь на анонимный источник, а также полученные электронные письма, сообщает, что заявочный комитет Катара распространял фейковые новости про США и Австралию (своих главных конкурентов в проведении ЧМ-2022), специально наняв для этого PR-фирму и бывших сотрудников ЦРУ.
Как известно, основным критерием для FIFA является поддержка идеи проведения Чемпионата мира гражданами страны. В связи с этим, по заказу властей Катара, профессор Мэрилендского университета (США) Денис Коутс написал 23-страничный доклад, в котором резко раскритиковал идею проведения ЧМ по футболу в Соединенных Штатах. По словам инсайдеров, за свой доклад профессор получил $9 тыс.
Дабы не быть голословной, газета The Sunday Times опубликовала электронное письмо, которое отправил глава нью-йоркской PR-компании Майкл Хольцман старшему советнику заявочного комитета Катара Ахмаду Нимеху. В письме Хольцман утверждает, что Катар провел целую кампанию «по дискредитации стран-кандидатов на первенство 2018/2022, особенно против Австралии и США».
Станет ли оглашение подобной нелицеприятной информации поводом для лишения Катара права на проведение ЧМ-2022, которое страна завоевала еще в 2010 году, узнаем после официальной реакции FIFA.
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