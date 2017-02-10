Логотип и слоган Евровидения-2017 победили на конкурсе Red Dot Award

Жюри одной из самых авторитетных премий в мире промышленного и коммуникационного дизайна Red Dot Award определило победителей. Лучшие работы в каждой категории получат награду Best of the Best за исключительно высокое качество дизайна, сообщает MMR.
Так, премию Best of the Best в номинации Communication Design получат создатели айдентики (визуальная составляющая бренда, призванная повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности) для Евровидения. За основу визуального образа было взято традиционное украинское намысто. Главная идея же идея Евровидения-2017 была выражена слоганом Celebrate Diversity («Уважайте многообразие»). Работа была создана объединенной командой Banda Agency и дизайн-студии Republique.
Еще одна работа креативщиков Banda Agency, а именно ребрендинг ВДНГ, получила первое место в категории Communication Design.
В целом же в этом году жюри оценивало более 8 тыс. креативных работ от агентств, дизайнеров и компаний из 50 стран мира.
Церемония награждения Red Dot Award 2017 состоится 27 октября в Берлине. Позже все работы, которые были отмечены наградой Red Dot: Best of the Best, будут представлены в берлинском Музее коммуникаций, а после – в Музее дизайна Red Dot в Эссене, Германия. Музей дизайна Red Dot является самой большой выставкой современного дизайна.
Фото: Пресс-служба канала «UA:Перший»
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