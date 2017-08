Логотип и слоган Евровидения-2017 победили на конкурсе Red Dot Award

Жюри одной из самых авторитетных премий в мире промышленного и коммуникационного дизайна Red Dot Award определило победителей. Лучшие работы в каждой категории получат награду Best of the Best за исключительно высокое качество дизайна, сообщает MMR.

Так, премию Best of the Best в номинации Communication Design получат создатели айдентики (визуальная составляющая бренда, призванная повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности) для Евровидения. За основу визуального образа было взято традиционное украинское намысто. Главная идея же идея Евровидения-2017 была выражена слоганом Celebrate Diversity («Уважайте многообразие»). Работа была создана объединенной командой Banda Agency и дизайн-студии Republique.