Логотип Евровидения создадут агентства Republique и Banda agency

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) совместно с Европейским вещательным союзом выбрали победителя отбора креативной концепции Евровидения 2017. Им стала компания «Группа РЕ Дизайн», в которую объединились два украинские креативные агентства - Republique и Banda agency, сообщает пресс-служба НТКУ.
Всего в отборе участвовало 11 креативных агентств, которые предложили 23 идеи."Стоит отметить, что отбор сознательно проводился среди украинских компаний или украинских представительств международных агентств. Мы не привлекали мировые компании, базирующиеся за пределами Украины. Для нас было принципиально важно пригласить к участию в данном отборе именно украинских профессионалов, чтобы по итогам показать миру лучшую национальную разработку и идею", - отметила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова.
Креативные агентства должны были разработать тему, слоган и логотип Евровидения 2017, которые не только соответствовали бы общим ценностям бренда конкурса, но и формировали положительный имидж Украины как страны-организатора, передавали национальные особенности и культурную идентичность.
Сама креативная концепция будет представлена в январе.
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