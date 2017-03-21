Литвиненко, Вольнова, Сумская: кто еще будет работать на «Прямом»

Телеканал «Прямой», который создается на базе «Тониса», раскрыл рекламщикам свои планы о том, какие программы и с какими ведущими он собирается запускать. Соответствующая презентация оказалась в распоряжении издания «МедиаНяня».
Так, прайм-тайм будней в 18:00 до 23:00 будет начинать проект «Разом» с Матвеем Ганапольским, Юлией Литвиненко, Евгением Киселевым и Андреем Пальчевским. В рамках этого проекта будут выходить такие программы, как «Эхо Украины» с Ганапольским, «Вперед та вгору» с Пальчевским (формат late night show), также будут интервью по включению и с гостями с Литвиненко и Людмилой Добровольской.
В прайме выходного дня 45-минутный прямоэфирный женский проект GOROD S будет вести Снежана Егорова. В нем ведущая намерена поднимать "вопросы, актуальные на данный момент для украинской женской аудитории". Также ввыходные на канале будут поздравления с Днем рождения в программе «День ангела или именины сердца» (18:00) с ведущими Ильей Ноябревым, Наталией Яковенко и Наталией Яковлевой в компании именинника и его друзей.
Кроме того, в прайме выходных (21:00-22:00) телеканал будет показывать обновленную программу анекдотов «Золотой гусь» с Валерием Чигляевым, Владимиром Быстряковым и Ильей Ноябревым.
В воскресенье утром зрителей ждет развлекательное кулинарно-музыкальное ROAD-show «Кухня на колесах» с Ольгой Сумской, Виталием Борисюком и Русланой Писанкой, которые на специальном трейлере будут ездить по украинским городам и селам.Еще одна музыкальная программа выходного дня – «Рояль в кустах», с тремя ведущими – журналисткой Викторией Ароновой, два известных музыканта, представляющие разные музыкальные школы.
В субботу вечером «Прямой» будет показывать шоу «Жизнь диких мужчин» (22:00) с Андреем Пальчевским и Владом Иваненко в формате мальчишника, а в том же слоте воскресенья – «Жизнь диких женщин» со Светланой Вольновой и Еленой Винярской.
Напомним, вчера, 20 июля, Нацсовет по телевидению и радиовещанию разрешил новой команде и владельцу «Тониса» внести изменения в лицензии, в том числе касающиеся названия и логотипа. По словам генпродюсера Алексея Семенова, на канале будут работать телеведущая канала «2+2» Каролина Ашион, экс-ведущая «Подробностей» на «Интере» Юлия Шпачинская, политолог и телеведущий Александр Лирчук, Сергей Дойко (13 лет проработал на телеканале «Киев»), американский политолог и телеведущий Питер Залмаев.
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