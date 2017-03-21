Литвиненко, Вольнова, Сумская: кто еще будет работать на «Прямом»

Телеканал «Прямой», который создается на базе «Тониса», раскрыл рекламщикам свои планы о том, какие программы и с какими ведущими он собирается запускать. Соответствующая презентация оказалась в распоряжении издания «МедиаНяня».

Так, прайм-тайм будней в 18:00 до 23:00 будет начинать проект «Разом» с Матвеем Ганапольским, Юлией Литвиненко, Евгением Киселевым и Андреем Пальчевским. В рамках этого проекта будут выходить такие программы, как «Эхо Украины» с Ганапольским, «Вперед та вгору» с Пальчевским (формат late night show), также будут интервью по включению и с гостями с Литвиненко и Людмилой Добровольской.

В прайме выходного дня 45-минутный прямоэфирный женский проект GOROD S будет вести Снежана Егорова. В нем ведущая намерена поднимать "вопросы, актуальные на данный момент для украинской женской аудитории". Также ввыходные на канале будут поздравления с Днем рождения в программе «День ангела или именины сердца» (18:00) с ведущими Ильей Ноябревым, Наталией Яковенко и Наталией Яковлевой в компании именинника и его друзей.