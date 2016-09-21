Лилия Ребрик станет ведущей «Ранку з Україною» на канале «Украина»

К команде ведущих телеканала «Украина» с 9 октября присоединится Лилия Ребрик. Работать она будет в программе «Ранок з Україною», сообщает пресс-служба канала.

По словам телеведущей,работа в утренней программе – новый важный этап в ее жизни."Я буду заряжать украинцев позитивом, настраивать на хорошее настроение и рассказывать, что происходит в стране. Это очень ответственная миссия, и этот новый этап в жизни мне хочется пройти по-настоящему достойно", – говорит она.