Лилия Ребрик снимется в сериале о криминальной журналистке

По сюжету ленты, Галина с дочерью возвращается в свой родной город после долгого отсутствия и устраивается на работу в газету, где ведет раздел криминальной хроники. В череде расследований убийств и исчезновений людей, Галина не замечает, как сама становится объектом слежки неизвестного человека. Он отправляет женщине зловещие послания, названивает по телефону и намекает на событие из далекого прошлого Галины. Прошлого, о котором журналистка не хотела бы вспоминать.

Для Марии Валешной, которая играет Галину, роль журналиста очень неблизка, ведь, по словам актрисы, она никогда не занималась подобной деятельностью в реальной жизни.

«Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека», – признается Мария Валешная.

Партнерша Марии по съемочной площадке, ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик, исполнила роль Алевтины, подруги Галины. Для Ребрик съемки в сериале станут первым кинопроектом после рождения дочери, чему актриса неимоверно рада.