ТЕЛЕКРИТИКА

Лилия Ребрик снимется в сериале о криминальной журналистке

Бизнес

Телеканал «Украина» приступил к съемкам 16-серийной мелодрамы «Криминальный журналист», главная героиня которого – журналистка Галина (Мария Валешная) – занимается расследованием убийств и исчезновений людей. В сериале также снимется актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая сыграет подругу Галины.


По сюжету ленты, Галина с дочерью возвращается в свой родной город после долгого отсутствия и устраивается на работу в газету, где ведет раздел криминальной хроники. В череде расследований убийств и исчезновений людей, Галина не замечает, как сама становится объектом слежки неизвестного человека. Он отправляет женщине зловещие послания, названивает по телефону и намекает на событие из далекого прошлого Галины. Прошлого, о котором журналистка не хотела бы вспоминать.

Для Марии Валешной, которая играет Галину, роль журналиста очень неблизка, ведь, по словам актрисы, она никогда не занималась подобной деятельностью в реальной жизни.

«Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека», – признается Мария Валешная.

Партнерша Марии по съемочной площадке, ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик, исполнила роль Алевтины, подруги Галины. Для Ребрик съемки в сериале станут первым кинопроектом после рождения дочери, чему актриса неимоверно рада.

Мария Валешная на съемках сериала "Криминальный журналист"

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

«Я невероятно рада вернуться к кинокарьере. Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На эти съемки, например, я приехала сразу после эфира в «Ранку з Україною», уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!» – говорит Лилия.

В сериале также снимаются Анна Адамович, Илья Носков, Сергей Сипливый, Владимир Миненко, Станислав Боклан, Александр Пашков, Алиса Гурьева, Эльдар Лебедев, Александр Попов, Ирина Веренич-Островская, Светлана Шекера, Галина Корнеева и другие актеры.

Режиссер ленты Игорь Москвитин поделился своими представлениями о сериале:

«В 16 сериях мы покажем 8 загадочных историй. Журналистка Галина пришла в профессию волею судьбы. Она ищет и даёт людям важную, достоверную информацию о пропавших людях. Несмотря на опасность, она ищет конфиденциальные, правдивые источники, рискует, помогает следственным органам и не идёт на компромисс с совестью. Полная отдача профессии лишила ее счастливой личной жизни, и порой она ходит по лезвию бритвы. Но никто не отнимет её права любить, терпеть, дерзать и надеяться».

Автор сценария картины – Александр Другов. Оператор-постановщик – Сергей Кошель. Продюсеры – Наталья Стрибук и Виталий Сиренко. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream.

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