Лилия Ребрик и ее звездные коллеги снялись в ситкоме «Марк + Наталка»

Телеведущая Лилия Ребрик, которая в конце апреля родила ребенка, судя по всему, быстро возвращается в форму. Звезда уже успела засветиться на съемочной площадке сериала «Марк + Наталка». Помимо Ребрик самих себя в ситкоме играли Виктор Бронюк и эпатажный телеведущий Дмитрий Коляденко.

По словам лидера группы «ТІК» Виктора Бронюка, быть в кадре собой – большое удовольствие.

«Спасибо каналу ICTV за возможность снова оказаться на киноплощадке. Надеюсь, что с ролью Виктора Бронюка справился, ведь играть самого себя – это удовольствие. Верю в сериал «Марк и Наталка», потому что команда молодых и талантливых обречена на успех!» – поделился певец.

Как утверждают режиссеры ситкома, Виктор оказался очень талантливым актером и быстро влился в процесс съемок.

Напомним, «Марк + Наталка» является перезапуском ситкома «Леся + Рома». В обновленном шоу «Марк + Наталка» снимутся молодые украинские актеры Марк Дробот и Наталья Кобизская.

Премьерные выпуски «Марк + Натальи» выйдут в эфир на ICTV в сентябре.