LIGA.net попало под бан в Facebook после атаки ботов

Вчера вечером в Facebook со страниц пользователей начали пропадать посты со ссылками на издание LIGA.net. А при попытке опубликовать пост со ссылкой на ресурс появлялось предупреждение, что он будет удален, поскольку "похож на спам или нарушает нормы" соцсети.

Сегодня утром изданию AIN.UA в редакции Liga.net сообщили, что ситуация нормализовалась:после обращений читателей и журналистов в службу поддержки, Facebook перестала банить ресурс и вернула все записи, – без объяснения причин. По словам редактора издания Стаса Юрасова, бан продлился около пяти часов и был снят к полуночи.

По мнению журналистов, это произошло из-за целенаправленной атаки ботов – а именно большого количества жалоб на контент, в том числе якобы содержащий «изображения обнаженного тела».