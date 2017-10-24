LIGA.net попало под бан в Facebook после атаки ботов

Вчера вечером в Facebook со страниц пользователей начали пропадать посты со ссылками на издание LIGA.net. А при попытке опубликовать пост со ссылкой на ресурс появлялось предупреждение, что он будет удален, поскольку "похож на спам или нарушает нормы" соцсети.
Сегодня утром изданию AIN.UA в редакции Liga.net сообщили, что ситуация нормализовалась:после обращений читателей и журналистов в службу поддержки, Facebook перестала банить ресурс и вернула все записи, – без объяснения причин. По словам редактора издания Стаса Юрасова, бан продлился около пяти часов и был снят к полуночи.
По мнению журналистов, это произошло из-за целенаправленной атаки ботов – а именно большого количества жалоб на контент, в том числе якобы содержащий «изображения обнаженного тела».
"В редакционном аккаунте были снесены все посты со ссылками на портал за последнюю неделю. В мессенджере в личной переписке сообщения, содержащие гиперссылки на LIGA.net, также блокировались. По сообщениям пользователей и нашим данным, Facebook указывал три причины блокировки: спам, эротика, жалобы пользователей, которые назвали наш контент «оскорбительным». По нашим оценкам, речь идет о десятках тысяч ссылок; трафик из Facebook составляет около 10-12% от месячной аудитории портала – 3,2 млн уников", – рассказал главный редактор LIGA.net Олег Иванцов.
Он также отметил, что инцидент свидетельствует об уязвимости Facebook и о том, что соцсеть может использоваться как инструмент подавления независимых медиа. "Сейчас мы оцениваем репутационный и коммерческий ущерб, причиненный порталу вчерашней блокировкой и изучаем все возможные меры – от юридических до технических. Уже сейчас ясно, что для общественно-политических и деловых СМИ ставка на Facebok как на один из основных источников трафика и дополнительный канал распространения новостей – рискованна. Мы будем больше внимания уделять альтернативным и новым каналам распространения контента", – добавил главред.
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