LIGA.net назвало 10 мировых трендов в медиа, идущих в Украину

В прошлом году впервые доходы от интернет-рекламы превысили поступления от рекламы на телевидении. Как сообщает издание LIGA.net, ссылаясь на отчет компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в следующие пять лет тенденция сохранится: поступления от прямой рекламы также будут расти, но не так интенсивно, как в интернете.
Основываясь на исследовании PwC, LIGA.net выделило десять мировых трендов в медиа, которые идут в Украину.
Первый тренд – потребность в деловой информации. По данным РwC, самые быстрые темпы роста в B2B-рекламе демонстрирует сегмент деловой информации. Потребность в деловой информации и исследованиях растет, чтобы лучше понять поведение клиентов и научиться преобразовывать данные в идеи, прогнозировать будущие продажи, достигать более высоких показателей эффективности.
Второй – смартфоны как ключевой драйвер роста трафика данных. Согласно прогнозу аналитиков, смартфоны впервые превысят долю стационарных средств потребления данных к 2020 году.К 2021 году мобильная реклама займет 75% общего дохода от интернет-рекламы, а рынок в целом достигнет объема в $116 млрд. Общий доход от рекламы в газетах к этому времени снизится на $23,8 млрд. При этом аналитики PwC говорят, что рост доходов от цифровых версий журналов и газет будет замедляться на тех рынках, где высок уровень покрытия смартфонами и планшетами, а потребители привыкли потреблять цифровой контент. На менее зрелых рынках в следующие пять лет доходы от цифры будут расти намного быстрее, поскольку увеличится количество используемых гаджетов.
Третий – традиционные каналы получения информации постепенно теряют актуальность. В течение ближайших пяти лет их вытеснят онлайн-аналоги. Проникновение Pay-TV также со временем ослабеет, поскольку бизнес-модели будут корректироваться с учетом вкусов клиентов. Кроме того, впервые в 2017 году мировой рынок интернет-ТВ достигнет уровня просмотров телевизионного видео, а к 2021-му вырастет на 11,6%. Глобальный рост проникновения платного телевидения и онлайн-рекламы на ТВ медленно поглощает долю рекламы в телеэфире. По прогнозам, к 2021 году доходы от рекламы на телевидении возрастут до $128,1 млрд.
Четвертый – увеличение роли музыкальных онлайн-сервисов. До 2021 года доходы от мировой музыкальной индустрии увеличатся примерно на 3,5%. Рост будет зависеть как от записанной музыки, так и от онлайн-сектора. Тем не менее потребитель будет отходить от покупки и владения записанной музыкой в пользу подписных онлайн-сервисов.
Пятый – диджитализация наружной рекламы. Глобальный рынок наружной рекламы продолжит оставаться наиболее надежным каналом для рекламодателей и будет расти следующие пять лет. Однако скучные стационарные борды уже неинтересны, рынок оцифровывается и ищет новые диджитал-форматы.
Шестой – увеличение роли онлайн-видеоигр. В этом году доход разработчиков онлайн-видеоигр со случайным выбором соперника впервые превысит доход от традиционных игр и будет расти далее. Исследователи прогнозируют, что доход от таких видеоигр к 2021 году увеличится на 11,9% – до $74,3 млрд.
Седьмой – онлайн-реклама в радиовещании. На радиорекламу приходится 81% общего объема доходов от радиосвязи. Только в США выручка от онлайн-рекламы в радиовещании увеличится с $1,4 млрд в 2016-м до $2 млрд в 2021-м.
Восьмой – виртуальная реальность. К 2021 году в мире будет использоваться около 257,2 млн гарнитур VR, что на 71,8% больше, чем по итогам 2016-го. Из них 88,5% гарнитур будут переносными с использованием смартфона.
Девятый – увеличение роли кинотеатров. Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим регионом в мировой киноиндустрии. В Китае в 2016 году насчитывалось больше экранов, чем в США: 41 056 против 40 928. Исследователи прогнозируют, что к 2021 году в Китае будет более 100 тыс. экранов по сравнению с примерно 46 тыс. в США.
Десятый – киберспорт. По данным PwC, общий объем рынка киберспорта (e-sport) за пять лет вырастет с $42 млн до $874 млн. Турниры и игры становятся более зрелищными, а спонсорство и другие деньги рекламодателей текут в индустрию рекой. Исследователи считают, что доходы от рекламы в e-sports будут увеличиваться быстрыми темпами, превышая доходы от рекламы в интернете в целом.
Фото: Sostav.ru