LIGA.net назвало 10 мировых трендов в медиа, идущих в Украину

В прошлом году впервые доходы от интернет-рекламы превысили поступления от рекламы на телевидении. Как сообщает издание LIGA.net, ссылаясь на отчет компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в следующие пять лет тенденция сохранится: поступления от прямой рекламы также будут расти, но не так интенсивно, как в интернете.

Основываясь на исследовании PwC, LIGA.net выделило десять мировых трендов в медиа, которые идут в Украину.

Первый тренд – потребность в деловой информации. По данным РwC, самые быстрые темпы роста в B2B-рекламе демонстрирует сегмент деловой информации. Потребность в деловой информации и исследованиях растет, чтобы лучше понять поведение клиентов и научиться преобразовывать данные в идеи, прогнозировать будущие продажи, достигать более высоких показателей эффективности.