Лидером телесмотрения на «Ланет.TV» в марте стал «112 Украина»

Провайдер «Ланет» представил статистику телепросмотра на «Ланет.TV» с учетом распределения пользователей по когортам на основе диапазонов значений Ats (средняя продолжительность телесмотрения активным уникальным пользователем, то есть имевшем активность на канале в определенный день) и Ots (среднее значение количества дней в месяц, в которые зритель включал телеканал) на примере данных мартовского телесмотрения в рамках общедоступного пакета / PROMO.

Размеры аудиторий каждого канала рассматривались в таких диапазонах значений Ats: телезритель просматривал канал 60 минут и более;от 60 до 30 минут;от 30 до 20 минут; от 20 до 10 минут;менее 10 минут.Каналы отсортированы по возрастанию когорты пользователей со значениями среднего времени просмотра менее 10 минут.