Лидером телесмотрения на «Ланет.TV» в марте стал «112 Украина»

Провайдер «Ланет» представил статистику телепросмотра на «Ланет.TV» с учетом распределения пользователей по когортам на основе диапазонов значений Ats (средняя продолжительность телесмотрения активным уникальным пользователем, то есть имевшем активность на канале в определенный день) и Ots (среднее значение количества дней в месяц, в которые зритель включал телеканал) на примере данных мартовского телесмотрения в рамках общедоступного пакета / PROMO.
Размеры аудиторий каждого канала рассматривались в таких диапазонах значений Ats: телезритель просматривал канал 60 минут и более;от 60 до 30 минут;от 30 до 20 минут; от 20 до 10 минут;менее 10 минут.Каналы отсортированы по возрастанию когорты пользователей со значениями среднего времени просмотра менее 10 минут.
Таким образом, возглавляет список телеканал «112 Украина»: только 65,23% пользователей, включавших канал хоть раз, смотрели его менее 10 минут в день; и 8,61% зрителей смотрели его в среднем час или больше за день активности в сервисе.
Отметим, в когорте «20-10» сразу четыре новостных канала имеют очень близкие результаты между 11% и 12% своей аудитории - это «24 канал», NewsOne, «112 Украина» и «Эспрессо». По относительным размером этой когорты с небольшим отрывом лидирует «24 канал» со значением 11,96%.
Относительные размеры аудиторий телеканалов рассматривались в следующих диапазонах значений Ots: зрителивключали канал более четырех дней; четыредня; три; два;один день.Каналы отсортированы по возрастанию когорты пользователей со значениями частотности Ots один день.
Этот перечень также возглавляет «112 Украина»: только 48,67% аудитории включали его только один день в марте, однако 23,98% смотрели канал более четырех дней в течение месяца.
"Интересна плотность результатов за когортой «Два дня», здесь все топ-20 каналов расположились в узком диапазоне 15-16% своей аудитории. И только «Кино 1» выделяется с лидирующим по когорте значением 17,62%", - отмечают в «Ланет».
Отметим, каналы крупных медиагрупп в начале года вышли из общедоступного пакета / PROMO «Ланет».
Напомним, в 2016 Верховная рада приняла закон, который кардинально изменил взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если ранее крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января 2017-го каналы смогут получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.
11 января провайдер кабельного телевидения «Ланет» отключил телеканалы Inter Media Group от своей сети.
Фото: Максим Лисовой