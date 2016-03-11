Левочкин: «У нас с Фирташем нет конфликта из-за «Интера»

У одного из собственников телеканала «Интер», народного депутата Сергея Левочкина не было конфликта с мажоритарным владельцем канала, бизнесменом Дмитрием Фирташа, касающегося «Интера». Об этом нардеп рассказал в интервью «РБК-Украина».

"Это ерунда. У нас всегда было все хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос о конфликте.

Кроме того, нардеп заверил, что не вмешивается в редакционную политику канала, поскольку считает подобное недопустимым. "Что касается появления разных политиков, то в эфире «Интера» достаточно и представителей власти, и представителей оппозиции. Задача канала – объективно освещать все, что происходит в стране, говорить людям правду", - добавил он.

Также в интервью Левочкин рассказал, что на данный момент нет никакой информации о расследовании поджога «Интера», обвинив власть в бездействии по ряду резонансных дел.

Напомним, в сентябре 2016 года Левочкин рассказал, что его настойчиво уговаривали продать «Интер» по низкой цене.

Фото: Trassae95.com