Леся Никитюк и еще 50 блондинок ополчились на знаменитых украинцев

Съемки «Кто против блондинок?» все еще продолжаются, но создатели проекта уже интригуют пикантными подробностями премьерного выпуска. Так, к примеру, Леся Никитюк станет первой в истории шоу женщиной-ведущей. Сама Никитюк более чем уверена, что справится со своими задачами.

«Теперь мужчинам-участникам будет в 20 миллионов раз тяжелее справиться с заданием, потому что их будут отвлекать от правильного ответа не только 50 блондинок, но еще и 51-я. Я!» – поделилась телеведущая.

По словам руководителя проекта Ольги Чесноковой, Леся «хозяйничает в студии так, как будто всегда это делала».

«Ей очень идет роль предводительницы всех блондинок. Что касается чувства юмора, то тут парни-гости с трудом могут с ней тягаться. Уверена, после выхода шоу в эфир Лесины шутки разберут на цитаты!» – комментирует Чеснокова.

Известно также, что ради участия в проекте в качестве топ-блондинки рыжеволосая Слава Каминская и брюнетка Даша Астафьева поменяют цвет волос.

Соперниками блондинок по традиции станут успешные и знаменитые украинские мужчины. В двух турах участникам нужно будет обыграть своих соперниц. Однако это лишь на первый взгляд так просто. Например, ресторатору и телеведущему Николаю Тищенко во время шоу пришлось испытать на себе массаж пальца, что вызвало у аудитории истерический смех. Ведущий и с недавних пор блогер Александр Педан вынужден был пояснять название своего канала на YouTube «#ПЕДАНМОЖЕТ. А опытный участник баттлов Сергей Притула, ведущий «Хто зверху?», выдержал все этапы игры и даже разоткровенничался со зрителями.

Премьера шоу «Кто против блондинок?» состоится на «Новом канале» 28 августа.