ТЕЛЕКРИТИКА

«Леся + Рома» – два пустых стула: какая судьба ждет ремейк хитового сериала

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Новость о перезапуске популярного украинского сериала вызвала много эмоций. Но когда телеканал ICTV пригласил журналистов познакомиться с проектом поближе, выяснилось, что ни Лесю, ни Рому им не представят.


Все дело в том, что главные герои сериала «Леся + Рома. Наше время» еще не найдены. Как сообщила «Медианяня», на мероприятии их роль выполняли два раскладных стула с подписанными именами. По словам телеведущего Антона Равицкого, кастинги на роли Леси и Ромы продолжаются. «Я даже ходил на них, но мне так и не перезвонили», – пошутил он.

Какими будут новые герои, если они все-таки найдутся, пока тоже не понятно. С одной стороны, руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз уверяет, что шанс попробовать себя в роли Леси или Ромы дадут даже непрофессионалам; более того – канал ищет новые лица. С другой стороны, они должны играть не Ирму Витовскую и Дмитрия Лаленкова (исполнителей Леси и Ромы из оригинального шоу), а неких еще не знакомых аудитории персонажей – но не менее харизматичных и ярких. По плечу ли человеку с улицы подобная задача?

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Как известно, телеканал ICTV планировал запустить проект в эфир осенью. Однако сейчас продюсер Александра Лозинская признает, что если кастинг затянется, срок премьеры придется сдвинуть. По ее словам, всего компания получила больше 600 анкет, и до окончательного выбора заглавной парочки еще далеко.

На официальном сайте телеканала сообщается, что в кастинге могут принять участие мужчины и женщины от 27 до 37 лет. Конкретные требования к внешности актеров не озвучиваются – по словам Лозинской, не факт, что Леся будет рыжей. Что ни говори, а это замечание создателей проекта настораживает по-настоящему.

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