«Леся + Рома» – два пустых стула: какая судьба ждет ремейк хитового сериала

Все дело в том, что главные герои сериала «Леся + Рома. Наше время» еще не найдены. Как сообщила «Медианяня», на мероприятии их роль выполняли два раскладных стула с подписанными именами. По словам телеведущего Антона Равицкого, кастинги на роли Леси и Ромы продолжаются. «Я даже ходил на них, но мне так и не перезвонили», – пошутил он.

Какими будут новые герои, если они все-таки найдутся, пока тоже не понятно. С одной стороны, руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз уверяет, что шанс попробовать себя в роли Леси или Ромы дадут даже непрофессионалам; более того – канал ищет новые лица. С другой стороны, они должны играть не Ирму Витовскую и Дмитрия Лаленкова (исполнителей Леси и Ромы из оригинального шоу), а неких еще не знакомых аудитории персонажей – но не менее харизматичных и ярких. По плечу ли человеку с улицы подобная задача?