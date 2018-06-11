«Леся + Рома» спустя десятилетие и недетские игры в «Школе»

В этом году на украинские экраны вышло несколько многообещающих проектов, которые с первых серий установили достаточно высокую планку для сериального производства в стране. Один из таких продуктов – сериал «Школа» на «1+1», который побил все рейтинги телесмотрения в осенне-зимнем сезоне на украинском ТВ, собрав у экранов свыше 20 миллионов зрителей. Не менее успешным получился и сериал «Опер по вызову», который в этом году запустился на телеканале «2+2». А вот из качественных, но, к сожалению, недооцененных проектов можно отметить сериал «Менталист» на ICTV и «Сувенир из Одессы» на «1+1».

К осеннему сезону, подведя итоги первого полугодия, телепродакшены подготовили новое меню из украинских сериалов. «Телекритика» выбрала четыре самых перспективных и достойных внимания проекта.