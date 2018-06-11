«Леся + Рома» спустя десятилетие и недетские игры в «Школе»

Если вам вдруг показалось, что все лето украинские телепродакшены в поте лица корпели только над новыми сезонами наших любимых телешоу, «Телекритика» спешит с вами не согласиться. Конечно, развлекательные ТВ-проекты – подавляющая часть работы продакшенов, но немалое количество сил и ресурсов сегодня задействованы и в работе над относительно новым явлением для нашего ТВ – сериалами украинского производства.
В этом году на украинские экраны вышло несколько многообещающих проектов, которые с первых серий установили достаточно высокую планку для сериального производства в стране. Один из таких продуктов – сериал «Школа» на «1+1», который побил все рейтинги телесмотрения в осенне-зимнем сезоне на украинском ТВ, собрав у экранов свыше 20 миллионов зрителей. Не менее успешным получился и сериал «Опер по вызову», который в этом году запустился на телеканале «2+2». А вот из качественных, но, к сожалению, недооцененных проектов можно отметить сериал «Менталист» на ICTV и «Сувенир из Одессы» на «1+1».
К осеннему сезону, подведя итоги первого полугодия, телепродакшены подготовили новое меню из украинских сериалов. «Телекритика» выбрала четыре самых перспективных и достойных внимания проекта.
«Марк + Наталка» на ICTV
Дата премьеры: конец августа
Производство: телеканал ICTV
То время, когда в разгар Оранжевой революции у каждого была возможность скрыться от политики в семейные перипетии Леси и Ромы, сегодня вызовет ностальгию у многих. Ведь, во-первых, это был первый на ТВ украиноязычный комедийный ситком. Во-вторых, Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков насколько удачно вжились в роли молодоженов, что даже спустя годы после окончания сериала для многих Леся и Рома оставались самой успешной парой украинского телевидения.
Последняя серия украинского ситкома вышла на телеканале ICTV в 2008 году. Сегодня, десять лет спустя, в стране все такая же нестабильная политическая ситуация. Возможно, именно этот фактор сыграл ключевую роль в возвращении на экраны культового ситкома.
О том, что «Леся + Рома» вернутся на экраны, в медиакругах знали еще весной, когда ICTV запустил народный кастинг на роли главных героев. К сожалению, детали кастинга телеканал разглашать не стал и лишь в конце июня сообщил, что главными героями «Леся + Рома 2» станут актеры Марк Дробот и Наталья Кобизская. Соответственно, название обновленного ситкома авторы сериала решили изменить в пользу новых героев.
Марк и Наталка, анонсируют создатели ситкома, не станут типичными персонажами похожих сериалов, как «Воронины» или «Букины», а будут «нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана», но остались обычными и понятными каждому украинскому зрителю. К слову, режиссером ситкома «Марк + Наталка» стал звезда сериала «Виталька» Гарик Бирча.
Для Гарика это будет самый настоящий телевизионный дебют. Риски для ICTV, конечно, велики, но, как уверяет нас «Виталька», кто как не актеры лучше знают сериальную кухню и специфику работы в жанре.
«Опер по вызову» на «2+2»
Дата премьеры: 13 августа
Производство: Rungo Studio и телеканал «2+2»
Открытием этого года, секс-символом телеэкранов и, возможно, главным конкурентом за сердца поклонниц Олега Винника стал актер Павел Вишняков,которого сравнивают с английским актером Джейсоном Стейтемом. Именно в его шарме, поговаривают медиаэксперты, и кроется успех сериала «Опер по вызову». Но это не совсем так.
В первую очередь сериал «Опер по вызову» интересен тем, что это украинская разработка, а не адаптация формата, как, к примеру, «Леся + Рома». Специально для «Опера» Rungo Studio совместно с телеканалом «2+2» создали целый Департамент криминальной разведки, в котором работают самые настоящие профессионалы своего дела.
Если в первых сериях актеры едва срабатывались с друг другом, то ко второму сезону из Павла Вишнякова, Александра Пожарского, Артема Мартынишина и Александра Игнатуши получилась отличная команда.
Напомним, в этом сезоне ряды главных актеров «Опера» пополнила молодая актриса Стася Ровинская, которая в роли мошенницы Софии должна очаровать и покорить Павла Вишнякова. Удастся ли это ей? Увидим уже в этом месяце.
«Сдается дом у моря»
на СТБ
Дата премьеры: 27 августа
Производство: Vaverka Production и телеканал СТБ
Информации об этом сериале пока немного. «Сдается дом у моря»– сериал производства Vaverka Production совместно с телеканалом СТБ. Формат проекта также оригинальный, его разработали завсегдатаи СТБ –Дмитрий Танкович («Україна має талант»), Павел Кривчик и Алексей Поляков («Когда мы дома»). Пилотную серию проекта писала Катя Колесник, известная зрителям по роли Марины в сериале «Когда мы дома». В целом над проектом работали 10 сценаристов из Vaverka Production, которые, как они сами говорят, кайфовали, когда писали истории для чокнутой (в хорошем смысле слова) одесской семейки.
«То, что происходит в этой одесской семье, знакомо каждому. Когда герои конфликтуют, они все равно находят слова и поступки, которые показывают, что не так все плохо в нашей жизни. Ведь любые ссоры – не навсегда. С одной стороны – история о взаимоотношениях и конфликтных ситуациях, а с другой – всегда сохраняется любовь. В каждом кадре мы хотим показать тепло, солнце и уют, чтобы у зрителя возникло желание туда попасть. Поэтому наша Одесса не постсоветская, а новая, современная, курортная. Наша Одесса – украинский Сен-Тропе. Каждый день на 47 минут зритель будет отправляться в маленький отпуск», – поделился своим видением режиссер сериала Антон Щербаков («Когда мы дома»).
Каким же будет этот отпуск, мы сможем оценить уже в конце августа.
«Школа. Недетские игры» на «1+1»
Дата премьеры: сентябрь 2018 года
Производство: 1+1 Production
Сериал «Школа» представления не требует. Этой осенью полюбившиеся зрителям герои из 10-Б переходят в 11-Б класс. Кстати, в сериале появятся новые ученики и новые главные герои – известные блогеры и молодые актеры, которых выбрали нанародном кастинге, проведенном весной телеканалом «1+1».
Итак, во втором сезоне наконец-то станет известно, с кем предпочтет остаться Паша – с Никой или Лолой. Кстати, намекают авторы сериала, в этом любовном треугольнике может появиться четвертый человек. Но кто он, конечно же, раньше времени мы не узнаем. Кроме того, станет известно, вернется ли Алекс из Америки и смогут ли они с Катей быть вместе, а также – как сложится жизнь у Дарины Петровны и найдет ли она личное счастье.
Напомним, второй сезон режиссируют Евгений Чернышев и Анатолий Степаненко. Продюсерами стали Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, ВикторияБаранова (Лезина), Ксения Черная, Дарина Жукова, исполнительный продюсер – Владимир Андриюк.