ТЕЛЕКРИТИКА

«Леся + Рома» спустя десятилетие и недетские игры в «Школе»

4 украинских сериала, которые стоит глянуть в осеннем сезоне

Бизнес

Если вам вдруг показалось, что все лето украинские телепродакшены в поте лица корпели только над новыми сезонами наших любимых телешоу, «Телекритика» спешит с вами не согласиться. Конечно, развлекательные ТВ-проекты – подавляющая часть работы продакшенов, но немалое количество сил и ресурсов сегодня задействованы и в работе над относительно новым явлением для нашего ТВ – сериалами украинского производства.


В этом году на украинские экраны вышло несколько многообещающих проектов, которые с первых серий установили достаточно высокую планку для сериального производства в стране. Один из таких продуктов – сериал «Школа» на «1+1», который побил все рейтинги телесмотрения в осенне-зимнем сезоне на украинском ТВ, собрав у экранов свыше 20 миллионов зрителей. Не менее успешным получился и сериал «Опер по вызову», который в этом году запустился на телеканале «2+2». А вот из качественных, но, к сожалению, недооцененных проектов можно отметить сериал «Менталист» на ICTV и «Сувенир из Одессы» на «1+1».

К осеннему сезону, подведя итоги первого полугодия, телепродакшены подготовили новое меню из украинских сериалов. «Телекритика» выбрала четыре самых перспективных и достойных внимания проекта.

«Марк + Наталка» на ICTV

Дата премьеры:  конец августа

Производство: телеканал ICTV

Марк Дробот и Наталья Кобизская

Фото: ICTV

То время, когда в разгар Оранжевой революции у каждого была возможность скрыться от политики в семейные перипетии Леси и Ромы, сегодня вызовет ностальгию у многих. Ведь, во-первых, это был первый на ТВ украиноязычный комедийный ситком. Во-вторых, Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков насколько удачно вжились в роли молодоженов, что даже спустя годы после окончания сериала для многих Леся и Рома оставались самой успешной парой украинского телевидения.

Кстати, Дмитрий Лаленков сыграет отца Марка Дробота в обновленной версии ситкома, а вот о возвращении Ирмы Витовской на ICTV пока молчат

Фото: кадр из сериала «Леся + Рома»

Последняя серия украинского ситкома вышла на телеканале ICTV в 2008 году. Сегодня, десять лет спустя, в стране все такая же нестабильная политическая ситуация. Возможно, именно этот фактор сыграл ключевую роль в возвращении на экраны культового ситкома.
О том, что «Леся + Рома» вернутся на экраны, в медиакругах знали еще весной, когда ICTV запустил народный кастинг на роли главных героев. К сожалению, детали кастинга телеканал разглашать не стал и лишь в конце июня сообщил, что главными героями «Леся + Рома 2» станут актеры Марк Дробот и Наталья Кобизская. Соответственно, название обновленного ситкома авторы сериала решили изменить в пользу новых героев.

Марк, Наталка и режиссер Гарик Бирча

Фото: ICTV

Марк и Наталка, анонсируют создатели ситкома, не станут типичными персонажами похожих сериалов, как «Воронины» или «Букины», а будут «нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана», но остались обычными и понятными каждому украинскому зрителю. К слову, режиссером ситкома «Марк + Наталка» стал звезда сериала «Виталька» Гарик Бирча.

Вита-а-а-алька

Фото: ТЕТ

Для Гарика это будет самый настоящий телевизионный дебют. Риски для ICTV, конечно, велики, но, как уверяет нас «Виталька», кто как не актеры лучше знают сериальную кухню и специфику работы в жанре.

«Опер по вызову» на «2+2»

Дата премьеры: 13 августа

Производство: Rungo Studio и телеканал «2+2»

Павел Вишняков в главной роли в сериале «Опер по вызову»

Фото: «2+2»

Открытием этого года, секс-символом телеэкранов и, возможно, главным конкурентом за сердца поклонниц Олега Винника стал актер Павел Вишняков,которого сравнивают с английским актером Джейсоном Стейтемом. Именно в его шарме, поговаривают медиаэксперты, и кроется успех сериала «Опер по вызову». Но это не совсем так.
Дуся

Укрощение строптивого по-украински

В первую очередь сериал «Опер по вызову» интересен тем, что это украинская разработка, а не адаптация формата, как, к примеру, «Леся + Рома». Специально для «Опера» Rungo Studio совместно с телеканалом «2+2» создали целый Департамент криминальной разведки, в котором работают самые настоящие профессионалы своего дела.

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Если в первых сериях актеры едва срабатывались с друг другом, то ко второму сезону из Павла Вишнякова, Александра Пожарского, Артема Мартынишина и Александра Игнатуши получилась отличная команда.

Напомним, в этом сезоне ряды главных актеров «Опера» пополнила молодая актриса Стася Ровинская, которая в роли мошенницы Софии должна очаровать и покорить Павла Вишнякова. Удастся ли это ей? Увидим уже в этом месяце.

«Сдается дом у моря» на СТБ

Дата премьеры:  27 августа

Производство: Vaverka Production и телеканал СТБ

Семья одесситов, которая по сюжету ситкома сдает свой дом у моря

Фото: СТБ

Информации об этом сериале пока немного. «Сдается дом у моря»– сериал производства Vaverka Production совместно с телеканалом СТБ. Формат проекта также оригинальный, его разработали завсегдатаи СТБ –Дмитрий Танкович («Україна має талант»), Павел Кривчик и Алексей Поляков («Когда мы дома»). Пилотную серию проекта писала Катя Колесник, известная зрителям по роли Марины в сериале «Когда мы дома». В целом над проектом работали 10 сценаристов из Vaverka Production, которые, как они сами говорят, кайфовали, когда писали истории для чокнутой (в хорошем смысле слова) одесской семейки.

«То, что происходит в этой одесской семье, знакомо каждому. Когда герои конфликтуют, они все равно находят слова и поступки, которые показывают, что не так все плохо в нашей жизни. Ведь любые ссоры – не навсегда. С одной стороны – история о взаимоотношениях и конфликтных ситуациях, а с другой – всегда сохраняется любовь. В каждом кадре мы хотим показать тепло, солнце и уют, чтобы у зрителя возникло желание туда попасть. Поэтому наша Одесса не постсоветская, а новая, современная, курортная. Наша Одесса – украинский Сен-Тропе. Каждый день на 47 минут зритель будет отправляться в маленький отпуск», – поделился своим видением режиссер сериала Антон Щербаков («Когда мы дома»).

Каким же будет этот отпуск, мы сможем оценить уже в конце августа.

«Школа. Недетские игры» на «1+1»

Дата премьеры: сентябрь 2018 года

Производство: 1+1 Production

Главные герои сериала «Школа»

Фото: «1+1»

Сериал «Школа» представления не требует. Этой осенью полюбившиеся зрителям герои из 10-Б переходят в 11-Б класс. Кстати, в сериале появятся новые ученики и новые главные герои – известные блогеры и молодые актеры, которых выбрали нанародном кастинге, проведенном весной телеканалом «1+1».

Итак, во втором сезоне наконец-то станет известно, с кем предпочтет остаться Паша – с Никой или Лолой. Кстати, намекают авторы сериала, в этом любовном треугольнике может появиться четвертый человек. Но кто он, конечно же, раньше времени мы не узнаем. Кроме того, станет известно, вернется ли Алекс из Америки и смогут ли они с Катей быть вместе, а также – как сложится жизнь у Дарины Петровны и найдет ли она личное счастье.

Напомним, второй сезон режиссируют Евгений Чернышев и Анатолий Степаненко. Продюсерами стали Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Баранова (Лезина), Ксения Черная, Дарина Жукова, исполнительный продюсер –  Владимир Андриюк.

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