Леонид Канфер запускает на ICTV проект об украинских политиках

На телеканале ICTV в воскресенье, 12 марта, состоится премьера нового проекта журналиста и телеведущего Леонида Канфера «Ньюзмейкер». Соответствующий анонс размещен на сайте канала.

Программа выйдет в эфир в11:45. В ней телеведущий будет рассказывать об известных украинских политиках в неизвестных для зрителей обстоятельствах. "Те, кто создает новости, - в программе «Ньюзмейкер»", - говорится в анонсе.

Герой первого выпуска программы — генеральный прокурор Юрий Луценко.