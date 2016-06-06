Леонид Канфер запускает на ICTV проект об украинских политиках

На телеканале ICTV в воскресенье, 12 марта, состоится премьера нового проекта журналиста и телеведущего Леонида Канфера «Ньюзмейкер». Соответствующий анонс размещен на сайте канала.
Программа выйдет в эфир в11:45. В ней телеведущий будет рассказывать об известных украинских политиках в неизвестных для зрителей обстоятельствах. "Те, кто создает новости, - в программе «Ньюзмейкер»", - говорится в анонсе.
Герой первого выпуска программы — генеральный прокурор Юрий Луценко.
Напомним, Леонид Канфер - известный в России тележурналист Леонид Канфер, переехавший в 2015 году в Украину, обладатель двух ТЭФИ, академик Международной академии телевидения. В начале 2016 года он запустил программу «Репортерский клуб» на телеканале «Эспрессо», которая была закрыта спустя четыре месяца. В ноябре канал СТБ в программе «Вікна» показал его документальный сериал «Трудности перевода».
Фото: Facebook Леонида Канфера