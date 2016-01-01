ТЕЛЕКРИТИКА

Леонид Канфер теперь работает в службе информации СТБ

Бизнес

Журналист и телеведущий Леонид Канфер стал заместитель главного редактора службы информации телеканала СТБ. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Кто куда: кто – в первый класс, а я – на СТБ. С сегодняшнего дня (1 сентября. – ТК) – заместитель главного редактора службы информации. Очень сложно сказать «нет», когда тебе делают предложение два Владимира. <...> если учесть, что это еще и одна из лучших новостных редакций в стране, если не самая лучшая, да плюс очень может быть замутим новый суперпроект, то становится ясно, что устоять шансов не было никаких", – написал он.

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Напомним, в 2016 году в рамках программы «Вікна-новини» на СТБ выходила серия специальных репортажей Леонида Канфера о путешествии россиянина по Украине и его впечатлениях о нашей стране. Позже на канале ICTV начал выходить его новый проект «Ньюзмейкер», в котором телеведущий рассказывал об известных украинских политиках в неизвестных для зрителей обстоятельствах.

В июне журналист рассказал «Телекритике» о работе над новым многосерийным документальным проект.

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