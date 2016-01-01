Леонид Канфер теперь работает в службе информации СТБ

Журналист и телеведущий Леонид Канфер стал заместитель главного редактора службы информации телеканала СТБ. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Кто куда: кто – в первый класс, а я – на СТБ. С сегодняшнего дня (1 сентября. – ТК) – заместитель главного редактора службы информации. Очень сложно сказать «нет», когда тебе делают предложение два Владимира. <...> если учесть, что это еще и одна из лучших новостных редакций в стране, если не самая лучшая, да плюс очень может быть замутим новый суперпроект, то становится ясно, что устоять шансов не было никаких", – написал он.