Легендарный рок-клуб «Барвы» закрывается для того, чтобы открыться на месте гей-клуба

Новое имя заведения пока держится в секрете, но уже известны место и предварительная дата открытия. Новая локация – улица Гарматная 26/2, дом культуры «Росток». Раньше в том же помещении находился гей-клуб «Андрогин», а сейчас рок-клуб будет соседствовать с репетиционной базой, магазином по продаже швейных машинок и детским танцевальным кружком.

Арт-директор Игорь Настенко сообщил, что обстановка одного из залов будет практически полностью повторять интерьер старого клуба – для сохранения духа и атмосферы. Предварительная дата открытия новых старых «Барв» – вторая половина февраля 2018.

«Барвы» – первый киевский рок-клуб, история которого началась во второй половине 80-х годов. Клуб дал старт бесчисленному количеству начинающих музыкантов, локальных групп и в итоге превратился в культовое место для поклонников рок-музыки и тяжелого металла. В «Барвах» играли такие группы, как «Мертвий півень», «Брати гадюкіни», «Плач Єремії», Mad Heads и «металлические» гости из Европы – New Disorder, DENOI и Set Before Us. Заведение отличалось особенной атмосферой и обросло многочисленными легендами – чего только стоит рок-конферансье по кличке «Черт», хранитель историй и традиций, который неизменно присутствует практически на каждом концерте вот уже на протяжении двадцати лет.