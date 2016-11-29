Латвийский канал адаптирует третий сезон реалити «Хата на тата»

«Хата на тата» – это семейное реалити-шоу, каждый выпуск которого рассказывает об отдельной семье. Чтобы выиграть приз в виде денег, глава семейства должен примерить на себя роль мамы, а мама, по условиям формата, в это время отправляется на неделю в отпуск. Главное задание отца во время ее отсутствия – следовать графику, выполняя все родительские и домашние обязанности жены без посторонней помощи.

Напомним, формат реалити «Хата на тата» разработан телеканалом СТБ (StarLight Media) в 2012 году. Сейчас в эфире транслируется уже шестой сезон проекта. Ранее его формат был продан на территории Литвы и Польши.

Для международной дистрибуции формат представлен в каталоге UA Formats – собрание самых успешных украинских форматов последнего десятилетия.

Фото: Пресс-служба Film.ua