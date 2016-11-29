Латвийский канал адаптирует третий сезон реалити «Хата на тата»

Латвийский телеканал TV3 приступил к адаптации третьего сезона реалити «Хата на тата».Премьерный показ 16 новых эпизодов запланирован на весну 2018 года, сообщает пресс-служба Film.ua, создавшей каталог UA Formats.
Первый и второй сезоны реалити транслировались в эфире канала весной 2016-го и весной 2017 гг. соответственно. Во время трансляции первого сезона, «Хата на тата» превысила среднюю долю тайм-слота на 41% по аудитории 4+ и на 17% по 15-49.
«Хата на тата» – это семейное реалити-шоу, каждый выпуск которого рассказывает об отдельной семье. Чтобы выиграть приз в виде денег, глава семейства должен примерить на себя роль мамы, а мама, по условиям формата, в это время отправляется на неделю в отпуск. Главное задание отца во время ее отсутствия – следовать графику, выполняя все родительские и домашние обязанности жены без посторонней помощи.
Напомним, формат реалити «Хата на тата» разработан телеканалом СТБ (StarLight Media) в 2012 году. Сейчас в эфире транслируется уже шестой сезон проекта. Ранее его формат был продан на территории Литвы и Польши.
Для международной дистрибуции формат представлен в каталоге UA Formats – собрание самых успешных украинских форматов последнего десятилетия.
Фото: Пресс-служба Film.ua