«Ланет» отключил телеканалы группы «Интер» от своей сети

Об этом сообщается на сайте провайдера.

В частности, в Киеве в социальном пакете «Ланет» каналы «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» и Euronews были заменены на «Индиго TV», A-One, «ПравдаТУТ», ATR и телеканал Z (ZIK). В пакете «База+» каналы Inter Media Group в аналоговом формате были заменены на вышеперечисленные, а также Sony Sci-Fi, Nick Junior, Duck TV, «Спорт 2», HD Fashion, «Эпоха».

В Ивано-Франковске и Калуше в соцпакете каналы Inter Media Group были заменены на «Индиго TV», «ПравдаТУТ», «Pro Все», English Club, «Малятко TV», М2, «Черноморская ТРК», ATR и телеканал Z (ZIK ). А в пакете «База», помимо вышеперечисленных изменений, произошли следующие: каналы «Малятко TV», Первый автомобильный, English Club заменены на Sony Sci-Fi, Nick Junior, SET.

Напомним, что за день до нового года сеть «Ланет» сообщила о достигнутом с телеканалами компромиссе по всем критическим вопросам относительно их трансляции (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, условия лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ и пр.).

Как известно, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, кардинально меняющий взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января каналы должны получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.