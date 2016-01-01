«Ланет» с 11 января прекратит показывать каналы Inter Media Group

За день до нового года сеть «Ланет» сообщила о достигнутом с телеканалами компромиссе по всем критическим вопросам относительно их трансляции (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, условия лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ и пр.).

"Мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов", – прокомментировал руководитель «Ланет» Мариан Ивасюк в своем Facebook. Среди них он, в частности, назвал каналы «Правда Тут», English club, ATR и т.д.

В тоже время, по его словам, в 2017 году в кабельной сети будут ретранслировать каналы только трех из четырех медиагрупп: Inter Media Group («Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм») не попал в пакет из-за более низких рейтингов телесмотрения. Однакопо просьбе дистрибьютора группы до 10 января их телеканалы все же продолжат ретранслироваться в сети.

Подробнее о договоренностях провайдеров с основными телеканалами о работе на 2017 год читайте в нашем материале.

Напомним, в прошлом году Верховная рада приняла закон, кардинально меняющий взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января каналы должны получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.