«Ла-ла Лэнд», «Прибытие» и др.: Google рассказал, кто из номинантов на «Оскар» интересует украинцев

Компания «Google Украина» проанализировала запросы украинских пользователей поисковика за последние три месяца. Это позволило ей узнать, какой фильм из 9 претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года» и кого из актеров в главных номинациях чаще всего искали в интернете украинцы, сообщает пресс-служба компании.
Так, лидирует по запросам украинских пользователей романтический мюзикл «Ла-ла Лэнд». На втором месте по популярности запросов - научная фантастика «Прибытие», а на третьем - военная драма «По соображениям совести» (режиссерская работа Мела Гибсона).
Также в топ-9 вошли ленты: «Лев», «Лунный свет»,«Любой ценой»,«Скрытые фигуры»,«Ограды» и«Манчестер у моря».
Что касается номинации на лучшую главную женскую роль, то здесь, по данным компании, украинцы чаще всего искали Мерил Стрип, у которой в этом году рекордная 20-ая номинация за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс». Дальше расположились Натали Портман и Эмма Стоун, номинированные за роли в «Джеки» и «Ла-Ла Лэнд» соответственно. Также в топ-5 вошли Изабель Юппер (фильм «Она») и Рут Негга («Лавинг»).
Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего интересовались в Google Райаном Гослингом (главная роль в фильме «Ла-Ла Лэнд»). В топ-5 вошли актеры: Дензел Вашингтон («Ограды»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).
Кроме того, в этом году на YouTube на просмотр девяти трейлеров фильмов-номинантов на «Оскар» пользователи во всем мире потратили более 3 млн часов. А лидерами по числу просмотров стали «Ла-Ла Лэнд», «Прибытие» и «По соображениям совести», полностью повторив первую тройку выбора пользователей «Google Украина».
Напомним, прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии в Украине в этом году снова покажет канал «Украина».
Список всех номинантов можно посмотреть здесь.
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