«Ла-ла Лэнд», «Прибытие» и др.: Google рассказал, кто из номинантов на «Оскар» интересует украинцев

Компания «Google Украина» проанализировала запросы украинских пользователей поисковика за последние три месяца. Это позволило ей узнать, какой фильм из 9 претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года» и кого из актеров в главных номинациях чаще всего искали в интернете украинцы, сообщает пресс-служба компании.

Так, лидирует по запросам украинских пользователей романтический мюзикл «Ла-ла Лэнд». На втором месте по популярности запросов - научная фантастика «Прибытие», а на третьем - военная драма «По соображениям совести» (режиссерская работа Мела Гибсона).

Также в топ-9 вошли ленты: «Лев», «Лунный свет»,«Любой ценой»,«Скрытые фигуры»,«Ограды» и«Манчестер у моря».