Kyiv Media Week: День 3

В 10:00 в LONDON CONFERENCE HALL на форуме состоялась дискуссия о том, как стимулировать рынок креативных индустрий, развивать услуги, повышать конкурентоспособность и улучшать навыки творческих групп для выхода на международный уровень. Инициировала дискуссию медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.

В 11:00 с лекцией выстпил Макс Ховард. Известный голливудский продюсер и консультант руководил анимационными студиями Walt Disney в Лондоне, Париже, Орландо и Лос-Анджелесе и был президентом по анимации в компании Warner Bros. На мастер-классе «Итак, вы решили стать продюсером. Путеводитель по производству анимационных фильмов» гуру анимации поделился секретами своей профессии, а также рассказал о грамотном распоряжении деньгами и временем, управлении творческим коллективом и обо всех этапах работы над кинопродуктом – от разработки до дистрибуции.

С 14:00 до 17:00 на форуме обсуждают тему «Борьба с пиратством в Украине. Что сделано — что делать. 2018», где говорято достигнутых в этой области результатах и о планах на следующий год. Среди спикеров конференции: Богдан Падучак, заместитель директора департамента интеллектуальной собственности, начальник управления Министерства экономического развития и торговли Украины, Владимир Илинг, глава Украинской Антипиратской Ассоциации (УАПА), Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLight Digital, Андрей Бахталовский, Product Owner SUDUM, Андрей Бичук, юрист OLX и другие.

Подробнее с программой Kyiv Media Week на сегодня можно ознакомиться на официальном сайте форума.

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