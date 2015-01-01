Kyiv Media Week: День 2

Второй день форума Kyiv Media Week посвящен сериалам, популярным зарубежным форматам шоу, платформам видео по подписке и обсуждению перспектив международной копродукции для Украины.
Первым спикером сегодня стала Карни Зив, руководитель направления производства драмы и комедии израильской медиакомпании Keshet Broadcasting. В 10:00 она презентовала кейс «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet» и рассказала, как медиакомпании удалось стать одним из лидеров по созданию сериальных форматов, востребованных за рубежом.
Самый известный проект, созданный под руководством Зив для Keshet, - это драматический сериал «Под ложным флагом» (False Flag). В в 2015-м году его купила Fox International. Также Карни Зив курировала проект комедийного сериала «Пекарь и красавица» (The Baker and the Beauty), глобальные права на трансляцию которого в 2017-м году приобрела компания Amazon.
Следующим выступлением стала презентация нового и популярного корейского контента под эгидой KOCCA, правительственного агентства в Южной Корее, которое занимается продвижением креативной индустрии страны. Участникам форума KMW представили шоу и сериалы различных жанров от ведущих корейских медиакомпаний. Среди спикеров были Jessie H.Y Shin, менеджер по продажам в компании KBS Media, Vera Park, ассистент руководителя OCON и Albert Park, ассистент менеджера по продажам в CJ E&M.
В 12:10 началось выступление сценаристки, писательницы и члена Гильдии сценаристов Америки Лилии Ким, которая рассказывает про SVOD-платформы и про выход на международный рынок.
Десять лет Ким успешно работала на российском ТВ-рынке как автор прайм-тайм сериалов, а в 2015 году получила предложение о работе в США. Сейчас ее задачи - продумывать и реализовывать стратегии продвижения и дистрибуции контента на цифровых платформах.
В 17:00 Лоуренс Д. Фолдс, режиссер, сценарист и продюсер, расскажет участникам форума о том, на что ориентируются американские киноакадемики при выборе номинантов и лауреатов в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он также поделится практическими знаниями, полученными за долгие годы работы в киноиндустрии.
Среди работ Лоуренса Фолдса фильмы Malibu High (1979), «Большое вертолетное спасение» (The Great Skycopter Rescue, 1980), «Молодые воины» (Young Warriors, 1982), где снялся лауреат «Оскара» Эрнест Боргнайн, «Прекрасная, но опасная» (Lovely but deadly, 1981), картина «В поисках дома» (Finding Home, 2003) получившая 5 кинопремий как «Лучший фильм» и многие другие.
Подробно с программой Kyiv Media Week на 18 сентября можно ознакомиться на официальном сайте форума.
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