Kyiv Media Week: День 2

Первым спикером сегодня стала Карни Зив, руководитель направления производства драмы и комедии израильской медиакомпании Keshet Broadcasting. В 10:00 она презентовала кейс «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet» и рассказала, как медиакомпании удалось стать одним из лидеров по созданию сериальных форматов, востребованных за рубежом.

Самый известный проект, созданный под руководством Зив для Keshet, - это драматический сериал «Под ложным флагом» (False Flag). В в 2015-м году его купила Fox International. Также Карни Зив курировала проект комедийного сериала «Пекарь и красавица» (The Baker and the Beauty), глобальные права на трансляцию которого в 2017-м году приобрела компания Amazon.

Следующим выступлением стала презентация нового и популярного корейского контента под эгидой KOCCA, правительственного агентства в Южной Корее, которое занимается продвижением креативной индустрии страны. Участникам форума KMW представили шоу и сериалы различных жанров от ведущих корейских медиакомпаний. Среди спикеров были Jessie H.Y Shin, менеджер по продажам в компании KBS Media, Vera Park, ассистент руководителя OCON и Albert Park, ассистент менеджера по продажам в CJ E&M.