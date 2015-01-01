ТЕЛЕКРИТИКА

Kyiv Media Week: День 2

Бизнес

Второй день форума Kyiv Media Week посвящен сериалам, популярным зарубежным форматам шоу, платформам видео по подписке и обсуждению перспектив международной копродукции для Украины.


Первым спикером сегодня стала Карни Зив, руководитель направления производства драмы и комедии израильской медиакомпании Keshet Broadcasting. В 10:00 она презентовала кейс «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet» и рассказала, как медиакомпании удалось стать одним из лидеров по созданию сериальных форматов, востребованных за рубежом.

Самый известный проект, созданный под руководством Зив для Keshet, - это драматический сериал «Под ложным флагом» (False Flag). В в 2015-м году его купила Fox International. Также Карни Зив курировала проект комедийного сериала «Пекарь и красавица» (The Baker and the Beauty), глобальные права на трансляцию которого в 2017-м году приобрела компания Amazon.

Следующим выступлением стала презентация нового и популярного корейского контента под эгидой KOCCA, правительственного агентства в Южной Корее, которое занимается продвижением креативной индустрии страны.  Участникам форума KMW представили шоу и сериалы различных жанров от ведущих корейских медиакомпаний. Среди спикеров были Jessie H.Y Shin, менеджер по продажам в компании KBS Media, Vera Park, ассистент руководителя OCON и Albert Park, ассистент менеджера по продажам в CJ E&M.

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В 12:10 началось выступление сценаристки, писательницы и члена Гильдии сценаристов Америки Лилии Ким, которая рассказывает про SVOD-платформы и про выход на международный рынок.

Десять лет Ким успешно работала на российском ТВ-рынке как автор прайм-тайм сериалов, а в 2015 году получила предложение о работе в США. Сейчас ее задачи - продумывать и реализовывать стратегии продвижения и дистрибуции контента на цифровых платформах.

В 17:00 Лоуренс Д. Фолдс, режиссер, сценарист и продюсер, расскажет участникам форума о том, на что ориентируются американские киноакадемики при выборе номинантов и лауреатов в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он также поделится практическими знаниями, полученными за долгие годы работы в киноиндустрии.

Среди работ Лоуренса Фолдса фильмы Malibu High (1979), «Большое вертолетное спасение» (The Great Skycopter Rescue, 1980), «Молодые воины» (​Young Warriors, 1982), где снялся лауреат «Оскара» Эрнест Боргнайн, «Прекрасная, но опасная» (Lovely but deadly, 1981), картина «В поисках дома» (Finding Home, 2003) получившая 5 кинопремий как «Лучший фильм» и многие другие.

Подробно с программой Kyiv Media Week на 18 сентября можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Фото: Maxpixel

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