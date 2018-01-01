Kyiv Media Week: День 4

Ежегодно на конференции «Телевидение как бизнес» собираются представители ведущих телевизионных брендов страны для обмена опытом успешной реализации собственных проектов.

Сегодняшняя конференция по традиции началась с Саммита медиалидеров, управляющих главными медиагрупами и каналами Украины.

Вторая секция конференции, посвященная актуальным проблемам и тенденциям в рекламе, собрала экспертов рекламного рынка, среди которых: Андрей Андрющенко (IPG Mediabrands Ukraine), Юлия Бучак (OMD Media Direction Ukraine), Юлия Костецкая («Медіапартнерство») и другие.

В третьей секции рассмотрят вопросы, касающиеся сферы Human Resourses. В дискуссии примут участие Роман Бондарь (Odgers Berndtson Ukraine), Лариса Брувер («1+1 медиа»), Елена Довганец («Медиа Группа Украина») и Анна Каленская (StarLightMedia).

На конференции «Телевидение как бизнес» в этом году присутствует более 20 спикеров. Ознакомиться с полной программой предстоящих дней Kyiv Media Week можно на сайте.