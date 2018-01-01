ТЕЛЕКРИТИКА

Kwendi TV Promo Monitor: кого чаще всего упоминают на украинском телевидении

Бизнес

Исследование промоактивности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor за первое полугодие 2018 года установило, каких публичных людей чаще всего упоминают с экранов телевизоров.


Лидером по упоминаемости среди проектов канала «1+1» стало шоу «Голос країни», а среди лиц – звездный тренер этого же проекта Сергей Бабкин. У ICTV самыми упоминаемыми стали политическое ток-шоу «Свобода слова» и журналист Павел Казарин.

Среди людей, связанных с телеканалом «Интер», самым упоминаемым человеком стал Сергей Левочкин. И чем ближе к выборам, тем чаще зрители будут о нем слышать. А среди передач «Интера» самый упоминаемый, конечно, Чемпионат мира по футболу.

Среди проектов «Нового канала» лидерами упоминаний стали шоу «Від пацанки до панянки» и самая эпатажная ведущая этого года – Ольга Фреймут. На СТБ наибольшее внимание медиа получил конкурс Евровидение-2018 и его участник от Украины MELOVIN. Самыми упоминаемыми у канала «Украина» стали шоу «Ранок з Україною» и его ведущая Лилия Ребрик.

Исследование промоактивности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor проводится ежемесячно и включает в себя информацию о PR-активности каналов и объемах размещаемой ими прямой рекламы.

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