Квотная уравниловка: как украинские платные телеканалы просят обязать иностранные запустить украинские аудиодорожки

Представители международных компаний в Украине не готовы взять на себя обязательства по запуску украинских звуковых дорожек. Не особо в восторге от новшества даже те иностранные телегруппы, которые уже озвучивают свои телеканалы на украинском. К примеру, местное представительство компании АМС, которая полностью локализирует АМС на украинский, готово поддержать максимум субтитрирование на государственном языке. Анна Пак, представитель группы Discovery, дистрибуция каналов которой широко развита в Украине, публично обещала частичный запуск украинской дорожки еще два года назад на одной из тематических конференций.

Руководитель компании Beatmediacom (дистрибьютор каналов Sony Pictures Television в Украине) Сергей Осадчий заявил «Телекритике» следующее: «Запуск украинских дорожек каналов нашей группы возможен, только когда он будет экономически выгодным. Сейчас локализация нам невыгодна». У группы не столь развита дистрибуция операторами платного телевидения. В частности, каналы SPT не доступны в сети крупнейшего провайдера – компании «Воля». Обычно платные телеканалы при развитие сети дистрибуции стараются составить договора с «большой шестеркой» провайдеров платного ТВ («Воля», «Триолан», «Ланет», «Виасат», Oll.TV и Megogo), у которых 50% всей абонентской базы Pay TV. Стоимость иностранных телеканалов для провайдеров составляет в среднем 10 центов с абонента в месяц. «Именитые» каналы группы Discovery и Fox обходятся провайдерам в около 30 центов с абонента в месяц и выше.

О каких объемах затрат на украинскую адаптацию может идти речь? Телеканалы платного сегмента вещают в формате 24 часа в сутки, в год – это 8760 часов. Обеспечить такой объем эфира достаточно сложно, поэтому у этих каналов очень много повторов. К примеру, в архиве компании Star Media около 5,5 тысячи часов собственного контента, его компания разбивает на три собственных платных вещателя. «Если мы говорим о телеканале платного телевидения, он должен обеспечить в каждые сутки хотя бы 3 часа премьерного продукта в прайме. Итого получается 1000 часов в год. Иногда платные иностранные телеканалы транслируют архивный контент. Если посмотреть, например, канал Discovery – они транслируют одно и то же», – сообщает Виктор Самойленко.

В результате, затраты исходят из стоимости часа озвучки на украинский язык. Все опрошенные назвали «Телекритике» разные цены. Сергей Осадчий назвал цену $3 за минуту ($180 за час). Наталья Клитная сообщила следующее: «Участники рынка где-то на Западной Украине нашли студию звукозаписи, в которой час озвучки стоит в пределах $130–150». Виктор Самойленко говорит, что еще дешевле контент можно озвучить в Одессе: «Мы недавно нашли студию звукозаписи в Одессе, которая просит $100 за час за озвучку на украинском языке». Андрей Медведь оценивает общие затраты: «Затраты на украинизацию эфира зависят от многих факторов: количества контента на телеканале, количества голосов для переозвучивания, цены на дополнительную спутниковую емкость. Наши затраты на сегодняшний день составляют около 50 гривен за минуту (3000 грн или $105 за час. – Ред.). Мы озвучиваем контент своими силами».

Сергей Бойко уверяет, что украинская озвучка уже вылилась ему в 3 млн гривен. Озвучить каналы на украинский сейчас непросто, поскольку все студии озвучки перегружены: «Расходы на дублирование телеканала на украинском языке, которые понесла и несет телекомпания «Корисне ТВ» (собственница лицензии канала «Дача». – Ред.), существенные, они зависят бесспорно от канала, его сетки вещания. У Epoque они выше (у канала исключительно покупной контент. – Ред.), а у «Дачи» меньше, однако в среднем затраты составили около 3 млн гривен. Трудностью является высокая загрузка студий звукозаписи сейчас, как следствие – и повышение цены, и увеличение сроков выполнения работ».

Дубляж дороже озвучки в среднем в три раза – минута дубляжа стоит $10, рассказывают участники рынка. Затраты на озвучку иногда могут доходить до 30–40% стоимости прав на контент. В случае с дубляжем цена может вылиться в стоимости контента: «У меня стоимость адаптации уже превышает стоимость прав», – говорит Кирнос.

Впрочем, бывают и приятные исключения, когда правообладатель самостоятельно оплачивает дубляж или озвучку своего контента. Речь здесь не только о кинотеатральных релизах. Например, компания Disney предлагает украинским каналам права с украинскими дорожками. Представители украинских платных телеканалов несколько не договаривают, поскольку контент, который они покупают для своих каналов, уже озвученный на русском языке и предоставляется правообладателем в комплекте с правами. «Правообладатели сами озвучивают или дублируют свой контент, они иногда не готовы отдавать дубляж телеканалам или кому-то на стороне, опасаясь за качество. Такая у них позиция: права передают вместе с озвучкой», – разъясняет участник рынка.

Иногда правообладатели даже могут выкупать у украинских телеканалов озвучку или дубляж их продукта. «Я становлюсь совладельцем дорожек и правообладатели их у меня покупают почти по всем договорам», – разъясняет Рудольф Кирнос. Когда группа Viacom запускала на украинском рынке телеканал Spike с частичной украинизацией (вещатель запустил дистрибуцию 1 сентября), собеседники «Телекритики» рассказали, что Viacom собирала у украинских телеканалов аудиодорожки озвученных ими сериалов, которые выходят ныне на Spike, взамен идя на переуступку прав по другому контенту. Особо удачно этой возможностью, как поговаривают, воспользовалась «Медиа Группа Украина», телеканал которой – «НЛО ТВ» переозвучил и продублировал ряд сериального продукта Viacom.

Правообладатели, с которыми сотрудничает «Континент ТВ», не заинтересованы в украинской озвучке, говорит Андрей Медведь. «Континент ТВ» переозвучивает контент собственными силами, без привлечения сторонних студий озвучки. Озвучка собственными силами позволяет зачислить контент в квоту национального продукта, что необходимо для выполнения требований по лицензии Нацсовета (минимальная квота для продукта национального производства по закону должна быть 50%). Сергей Бойко добавляет, что правообладатели не покупали у его каналов украинские звуковые дорожки: «Покупной контент на иностранных языках, например, для телеканала Epoque, дублируется за счет собственных средств "Корисне ТВ". Никто из правообладателей контента не оплачивает озвучку. "Корисне ТВ" именно производит продукт и является правообладателем почти 75% всего, что идет в эфире телеканала "Дача", и, действительно, оплачивает как правообладатель дублирование всего своего материала».

Как сообщала «Телекритика», в октябре Нацсовет оштрафовална 18 тысяч гривен за невыполнение квоты на украинский язык каналы «Наука» и «Терра» из группы «Континент ТВ». Также регулятор назначил проверку за нарушение квоты еще трех телеканалов – упомянутых выше «Дача» и Epoque, а также Bolt. После введения квоты вторую звуковую дорожку запустили только два платных вещателя – «Квартал ТВ» и Star Cinema (доступна русская и украинская дорожки).