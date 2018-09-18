Квотная уравниловка: как украинские платные телеканалы просят обязать иностранные запустить украинские аудиодорожки

От действий Нацсовета, который планирует квотировать иностранные телеканалы, зависит судьба рынка в 400 млн гривен.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет обязать иностранные телеканалы, которые присутствуют в пакетах провайдеров платного телевидения, запустить звуковые дорожки на государственном языке. (Иностранные телеканалы для захода во все страны бывшего СССР в целях экономии создают единственную, русскую версию, осуществляя адаптацию в Москве.) Соответствующая норма прописана в Порядке адаптации иностранных телеканалов, за разработку которого ведомство взялось этим летом. В прошлую среду, 31 октября, истек двухмесячный срок общественного обсуждение документа. Теперь регулятор на свое усмотрение может внести правки, предоставленные участниками индустрии, после чего обязан подать документ на регистрацию в Министерство юстиции. На процедуру может уйти в общей сложности 3–4 месяца. Платные украинские телеканалы поддерживают идею квотирования иностранных телеканалов – это уравняет их шансы с иностранными платными телеканалами в конкурентной борьбе за зрителя на рынке Pay TV.
Представители дистрибьюторов иностранных телеканалов, тем временем, указывают на то, что попытка Нацсовета обязать запустить украинские дорожки превышает полномочия регулятора и не соответствует ратифицированному Украиной международному соглашению – Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Она позволяет ретрансляцию в Украине всех телеканалов из ратифицировавших ее стран без каких-либо ограничений.
От принятия нового Порядка зависит судьба рынка в 400 млн гривен – именно такую сумму украинские провайдеры платного телевидение платят иностранным телеканалам в год. Затраты на языковую дорожку обходятся телеканал в среднем в 3-5 млн гривен. Такие средства, по мнению лоббистов иностранных телеканалов, смогут потянуть только каналы с большой сетью дистрибуции, остальные будут вынуждены покинуть украинский рынок. «Телекритика» выслушала мнения участников рынка и сделала соответствующие выводы.
Украинские платные телеканалы после вступления в силу 12 октября полноценных квот на украинский язык (до этого был годовой переходной период) обязаны транслировать 75% контента на государственном языке в слоте 07:00–22:00. Звуковые дорожки на других языках возможны только для спутниковых каналов при наличии дорожки на государственном языке (провайдер обязан сделать ее основной). Квотирование не распространяется на иностранные телеканалы. Они доступны в Украине по специальному списку, который составляет Нацсовет. Эти вещатели имеют неукраинские лицензии, соответственно, не подпадают под украинское государственное регулирование.
Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине (или попросту – в списке адаптированных иностранных телеканалов) 181 зарубежный телеканал. У 110 вещателей из этого списка есть русскоязычная звуковая дорожка, 32 вещают на английском, еще 35 – на других языках (польский, немецкий и т. д.). Украинские дорожки есть только у 4 телеканалов: Da Vinci learning (локализовано до 80% эфира), AMC (украинская дорожка эксклюзивно доступна у провайдера «Воля», у остальных провайдеров идет российская дорожка), Nat Geo (до 40%) и Spike (до 50%). У Paramount Comedy украинский собственник (партнерство с «1+1 медиа») и украинская лицензия, канал озвучивает свой эфир на украинском силами инхаус студии звукозаписи «1+1 медиа».
Адаптированными иностранные телеканалы были только на словах – вышеупомянутый список носил формальный характер: Нацсовет вносил зарубежные каналы в него по заявочному принципу. За 10 лет существования этого списка у Нацсовета не было документа, который регулировал бы попадание/исключение из него. Нацсовет созданием Порядка адаптации, кроме запуска украинской дорожки, ставит перед собой и другие цели: заблокировать попадание в список российских телеканалов, замаскированных под европейские (распространенная практика в последние три года); обязать международные американские телеканалы не показывать украинским зрителям российские версии с информацией о свидетельствах Роскомнадзора, неоплаченной в Украине рекламой и т. п.; иностранные телеканалы должны соблюдать санкции и не транслироваться в оккупированном Крыму.
Норма об адаптации иностранных телеканалов на украинский прописана так: ретрансляция иностранного телеканала происходит с обязательным дубляжом, озвучкой или субтитрированием на украинском языке. Исключение – только для телеканалов по изучению иностранных языков. Наличие других звуковых дорожек разрешается при условии, что базовой будет украинская. При этом регулятор прямо не указывает в документе, будет ли запрещать телеканалы, не запустившие украинские дорожки.
Общественный совет при Нацсовете предлагает ведомству не регистрировать документ в Минюсте, а создать рабочую группу при участии индустрии для усовершенствования документа в части определения бенефициара согласно европейской Директиве об аудиовизуальных медиауслугах. Соответствующее решение Общественный совет Нацсовета единогласно принял на своем последнем перед роспуском заседании 18 сентября (вышел двухлетний срок его полномочий). Возглавляет Общественный совет при Нацсовете Наталья Клитная – глава Ассоциации провайдеров и поставщиков контента (АППК), куда входят, в частности, дистрибьюторы платных иностранных телеканалов «Сонар» и «Универком».
В комментарии «Телекритике» Наталья Клитная сообщила, что категорически против квотирования иностранных вещателей: «Я сомневаюсь в необходимости вводить квоты украинского языка на телеканалах со всего мира решениями украинского регулятора». Тем не менее, в августе АППК вместе с Интернет-ассоциацией Украины (среди ее участников также есть дистрибьюторы иностранных телеканалов) предлагали Нацсовету компромиссный вариант по введению языковой квоты для иностранных телеканалов: первый год – переходной, второй – локализация 25% дорожки, третий и далее – 50%. Соответствующий документ до сих пор доступен на сайте АППК.
Представители украинских платных телеканалов, с которыми пообщалась «Телекритика», не верят в принятие документа и называют норму о запуске украинских дорожек международных телеканалов декларативной. Прописать язык в регуляторном акте, которым является Порядок адаптации, Нацсовет не может юридически – норма о языке иностранных телеканалов должна быть прописана на законодательном уровне. Об этом, в частности, говорит Сергей Бойко, совладелец платных украинских тематических телеканалов «Дача» и Epoque: «Безусловно, требование по языку трансляции программ для иностранных телерадиоорганизаций является новшеством и должно найти свое отражение в законе. Только через изменения национального законодательства может происходить установление новых обязательств для телерадиоорганизаций, распространяющих свои программы на территории Украины. Это прямо предусмотрено Евроконвенцией о трансграничном телевидении, которая, кстати, является частью национального законодательства», – разъясняет Бойко.
Парламент ратифицировал Евроконвенцию в 2008-м, документ принимался как отдельный закон. Со стороны Украины было прописано только одно ограничение для иностранных телеканалов – по рекламе алкоголя. Но у каждой европейской страны-участницы Конвенции есть свои исключения – и куда более весомые. К примеру, в Германии иностранные телеканалы обязаны регистрировать в стране юридические лица для попадания в местные кабельные сети. В частности из-за этого возникли проблемы с развитием сети у украинского иновещателя UATV, о чем недавно сообщил на заседании комитета Верховной рады по свободе слова государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко: украинские каналы не могут попасть в кабельные сети Германии, несмотря на Евроконвенцию.
Среди стран бывшего СССР ограничения по языку есть разве что в странах Балтии. К примеру, в Латвии иностранные телеканалы международных групп доступны на русском, но при этом они субтитрируют свой эфир на латышском. Защита внутреннего телерынка стала в последнее время некой новой модой. Например, в Казахстане этим летом была введена норма о регистрации предприятий для иностранных телеканалов, из-за чего местный список адаптированных вещателей «похудел» на 88 телеканалов (с 307 до 219). Среди не прошедших регистрацию оказались, в частности, украинские телеканалы 1+1 International и «Интер+». В Беларуси более 4 лет отказываются адаптировать иностранные телеканалы: «В Беларуси уже 4-5 лет не адаптируют иностранные телеканалы. Местное Министерство информации не оформляет разрешений для иностранных вещателей. Они жестко контролируют свой рынок, контролируется также рекламный рынок. Например, рекламу на иностранном телеканале может продавать только компания с белорусским капиталом», – разъясняет генеральный директор группы компаний «Поверхность ТВ» (телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2») Виктор Самойленко.
Иностранным телеканалам вряд ли удастся избежать квотирования в Украине. Норма о языке иностранных телеканалов фигурирует в законопроекте «Об аудиовизуальных медиасервисах», который Украина должна принять до 1 сентября 2019-го (согласно подписанному соглашению об Ассоциации с ЕС нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах). В нем предлагается введение квоты на 75% эфира в слоте 07:00–22:00. В документе могут быть прописаны исключения – на рынке ходит информация, что от квотирования будут освобождены иностранные телеканалы новостной, спортивной, музыкальной тематики, а также все вещатели, у которых отсутствует русская звуковая дорожка (таких в адаптированном списке около 80).
Автор Порядка адаптации иностранных телеканалов – член Нацсовета Сергей Костинский отказал «Телекритике» в комментарии о дальнейшей судьбе Порядка адаптации. «Мы получили немало замечаний по документу, но пока еще не приступили к их разработке из-за большой загруженности. Оставим ли мы норму об украинских дорожках? Не могу говорить об этом утвердительно. Я прокомментирую этот вопрос со временем. Сейчас очень много разных проектов, над которыми мы работаем», – сообщил он. Ранее чиновник активно выступал за то, чтобы обязать иностранные телеканалы запустить звуковые дорожки на украинском языке.
По оценке телегруппы «1+1 медиа», провайдеры платного телевидения потратят в 2018 году на отчисления за ретрансляцию телеканалов 750 млн гривен. Иностранные телеканалы получают из этой суммы больше остальных – 400 млн гривен в год (около $14 млн), 4 отечественные телегруппы – 230 млн гривен; украинские платные телеканалы – 120 млн гривен. В результате, международные телехолдинги, такие как Discovery, Sony, Fox или Viasat, будучи крупнейшими мировыми медиаимпериями, имея многомиллионные обороты, на рынке платного телевидения Украины не тратятся на озвучку.
На неравные условия для украинских и международных телеканалов, работающих на рынке Pay TV, предоставляя доступ ко своим каналам за плату, жалуется группа «Континент ТВ» («Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна»): «Тематическим спутниковым телеканалам Украины намного сложнее конкурировать с иностранными телеканалами из-за больших дополнительных временных и денежных затрат на переозвучивание контента. Всегда более высокого качества будет тот контент, который делается для большей аудитории зрителей, он, как правило, имеет больший бюджет производства из-за более широкого рынка сбыта и, как следствие, более высокое качество. Во всей этой истории также непонятно следующее: если целью закона о телеквоте была украинизация телевизионного пространства Украины, то тогда совсем неясно, почему иностранные телеканалы не обязывают запустить украинскую дорожку?» – объясняет генеральный продюсер каналов группы «Континент ТВ» Андрей Медведь.
Сергей Бойко также против преференций для иностранных телеканалов: «Я поддерживаю установление равных условий ведения бизнеса для всех без исключения участников телерынка. Я всегда против того, чтобы кто-либо получал преференции или дополнительные возможности за счет ограничений, устанавливаемых только для части рынка. Любое ограничение для рынка (а телевидение, и в первую очередь платное – это рынок) – это очень плохо, и оно может происходить только в исключительных случаях и только ради большой пользы для общества. И если требования по государственному языку как обязательному устанавливаются для национальных телеканалов в интересах государства, то, соответственно, такие же условия должны быть установлены и для остальных участников рынка телевидения в Украине».
Рудольф Кирнос, директор группы вещателей Vianet, в которую входят платные детские телеканалы Niki Kids и Niki Junior, на одном из заседаний Нацсовет сообщил, что проигрывает иностранным детским каналам по дистрибуции, хотя тратит средства на профессиональный украинский дубляж: «Мы делаем полный дубляж, с нуля делаем украинскую версию мультфильма, включая смену титров, перепеваются также песенки – все делаем для того, чтобы он выглядел как украинский продукт. При этом мне сложно зайти в кабельные сети, поскольку там присутствуют телеканалы Viacom – Nickelodeon и Nick Jr., которые вещают на русском языке и присутствуют в оккупированном Крыму, несмотря на санкции».
Глава объединения тематических телеканалов «Украинская телевизионная ассоциация» («112 Украина», «Прямой», «Солнце», XSport, «Еспресо», NewsOne, EU:Music и ATR) Мыкола Тыпусяк считает, что иностранные телеканалы экономят средства на украинских дорожках: «Если посмотреть отстраненно: разве это не странно, что Discovery, National Geographic, Animal Planet и другие иностранные телеканалы в Украине не имеют украинской аудиодорожки? Можно ли такое представить в Польше, Венгрии, Румынии? Практика показывает, что дело здесь не в желании оплачивать, а в нежелании правообладателей тратить средства. Если бы им поставили условия сделать локализацию, они бы ее сделали. И я думаю, мы к этому придем в скором времени. Думаю, останется более 80% иностранных телеканалов. Мы – последний крупный европейский рынок, который будет расти».
Виктор Самойленко считает, что затраты на украинские звуковые дорожки смогут потянуть только большие иностранные телеканалы: «Такие платные телеканалы, как Discovery, Sony, Fox или группы Viasat, могут себе позволить переводить контент на украинский язык. Что касается остальных нишевых каналов, вопрос локализации будет зависеть от стоимости перевода, его затратной части и того, насколько это будет отбиваться на украинском рынке Pay TV».
Представители международных компаний в Украине не готовы взять на себя обязательства по запуску украинских звуковых дорожек. Не особо в восторге от новшества даже те иностранные телегруппы, которые уже озвучивают свои телеканалы на украинском. К примеру, местное представительство компании АМС, которая полностью локализирует АМС на украинский, готово поддержать максимум субтитрирование на государственном языке. Анна Пак, представитель группы Discovery, дистрибуция каналов которой широко развита в Украине, публично обещала частичный запуск украинской дорожки еще два года назад на одной из тематических конференций.
Руководитель компании Beatmediacom (дистрибьютор каналов Sony Pictures Television в Украине) Сергей Осадчий заявил «Телекритике» следующее: «Запуск украинских дорожек каналов нашей группы возможен, только когда он будет экономически выгодным. Сейчас локализация нам невыгодна». У группы не столь развита дистрибуция операторами платного телевидения. В частности, каналы SPT не доступны в сети крупнейшего провайдера – компании «Воля». Обычно платные телеканалы при развитие сети дистрибуции стараются составить договора с «большой шестеркой» провайдеров платного ТВ («Воля», «Триолан», «Ланет», «Виасат», Oll.TV и Megogo), у которых 50% всей абонентской базы Pay TV. Стоимость иностранных телеканалов для провайдеров составляет в среднем 10 центов с абонента в месяц. «Именитые» каналы группы Discovery и Fox обходятся провайдерам в около 30 центов с абонента в месяц и выше.
О каких объемах затрат на украинскую адаптацию может идти речь? Телеканалы платного сегмента вещают в формате 24 часа в сутки, в год – это 8760 часов. Обеспечить такой объем эфира достаточно сложно, поэтому у этих каналов очень много повторов. К примеру, в архиве компании Star Media около 5,5 тысячи часов собственного контента, его компания разбивает на три собственных платных вещателя. «Если мы говорим о телеканале платного телевидения, он должен обеспечить в каждые сутки хотя бы 3 часа премьерного продукта в прайме. Итого получается 1000 часов в год. Иногда платные иностранные телеканалы транслируют архивный контент. Если посмотреть, например, канал Discovery – они транслируют одно и то же», – сообщает Виктор Самойленко.
В результате, затраты исходят из стоимости часа озвучки на украинский язык. Все опрошенные назвали «Телекритике» разные цены. Сергей Осадчий назвал цену $3 за минуту ($180 за час). Наталья Клитная сообщила следующее: «Участники рынка где-то на Западной Украине нашли студию звукозаписи, в которой час озвучки стоит в пределах $130–150». Виктор Самойленко говорит, что еще дешевле контент можно озвучить в Одессе: «Мы недавно нашли студию звукозаписи в Одессе, которая просит $100 за час за озвучку на украинском языке». Андрей Медведь оценивает общие затраты: «Затраты на украинизацию эфира зависят от многих факторов: количества контента на телеканале, количества голосов для переозвучивания, цены на дополнительную спутниковую емкость. Наши затраты на сегодняшний день составляют около 50 гривен за минуту (3000 грн или $105 за час. – Ред.). Мы озвучиваем контент своими силами».
Сергей Бойко уверяет, что украинская озвучка уже вылилась ему в 3 млн гривен. Озвучить каналы на украинский сейчас непросто, поскольку все студии озвучки перегружены: «Расходы на дублирование телеканала на украинском языке, которые понесла и несет телекомпания «Корисне ТВ» (собственница лицензии канала «Дача». – Ред.), существенные, они зависят бесспорно от канала, его сетки вещания. У Epoque они выше (у канала исключительно покупной контент. – Ред.), а у «Дачи» меньше, однако в среднем затраты составили около 3 млн гривен. Трудностью является высокая загрузка студий звукозаписи сейчас, как следствие – и повышение цены, и увеличение сроков выполнения работ».
Дубляж дороже озвучки в среднем в три раза – минута дубляжа стоит $10, рассказывают участники рынка. Затраты на озвучку иногда могут доходить до 30–40% стоимости прав на контент. В случае с дубляжем цена может вылиться в стоимости контента: «У меня стоимость адаптации уже превышает стоимость прав», – говорит Кирнос.
Впрочем, бывают и приятные исключения, когда правообладатель самостоятельно оплачивает дубляж или озвучку своего контента. Речь здесь не только о кинотеатральных релизах. Например, компания Disney предлагает украинским каналам права с украинскими дорожками. Представители украинских платных телеканалов несколько не договаривают, поскольку контент, который они покупают для своих каналов, уже озвученный на русском языке и предоставляется правообладателем в комплекте с правами. «Правообладатели сами озвучивают или дублируют свой контент, они иногда не готовы отдавать дубляж телеканалам или кому-то на стороне, опасаясь за качество. Такая у них позиция: права передают вместе с озвучкой», – разъясняет участник рынка.
Иногда правообладатели даже могут выкупать у украинских телеканалов озвучку или дубляж их продукта. «Я становлюсь совладельцем дорожек и правообладатели их у меня покупают почти по всем договорам», – разъясняет Рудольф Кирнос. Когда группа Viacom запускала на украинском рынке телеканал Spike с частичной украинизацией (вещатель запустил дистрибуцию 1 сентября), собеседники «Телекритики» рассказали, что Viacom собирала у украинских телеканалов аудиодорожки озвученных ими сериалов, которые выходят ныне на Spike, взамен идя на переуступку прав по другому контенту. Особо удачно этой возможностью, как поговаривают, воспользовалась «Медиа Группа Украина», телеканал которой – «НЛО ТВ» переозвучил и продублировал ряд сериального продукта Viacom.
Правообладатели, с которыми сотрудничает «Континент ТВ», не заинтересованы в украинской озвучке, говорит Андрей Медведь. «Континент ТВ» переозвучивает контент собственными силами, без привлечения сторонних студий озвучки. Озвучка собственными силами позволяет зачислить контент в квоту национального продукта, что необходимо для выполнения требований по лицензии Нацсовета (минимальная квота для продукта национального производства по закону должна быть 50%). Сергей Бойко добавляет, что правообладатели не покупали у его каналов украинские звуковые дорожки: «Покупной контент на иностранных языках, например, для телеканала Epoque, дублируется за счет собственных средств "Корисне ТВ". Никто из правообладателей контента не оплачивает озвучку. "Корисне ТВ" именно производит продукт и является правообладателем почти 75% всего, что идет в эфире телеканала "Дача", и, действительно, оплачивает как правообладатель дублирование всего своего материала».
Как сообщала «Телекритика», в октябре Нацсовет оштрафовална 18 тысяч гривен за невыполнение квоты на украинский язык каналы «Наука» и «Терра» из группы «Континент ТВ». Также регулятор назначил проверку за нарушение квоты еще трех телеканалов – упомянутых выше «Дача» и Epoque, а также Bolt. После введения квоты вторую звуковую дорожку запустили только два платных вещателя – «Квартал ТВ» и Star Cinema (доступна русская и украинская дорожки).
Из-за ограничений отечественного законодательства ряд украинских платных телеканалов получают европейские лицензии (регистрации), после чего попадают в Украину как адаптированные европейские вещатели. Этим, в частности, воспользовались каналы группы «Поверхность» («Спорт 1» и «Спорт 2»), в 2015 году получившие латвийскую лицензию, а также телеканал StarMedia – Star Family (с 2017-го работает как латвийский). Лицензией британского регулятора OFCOM обзавелся днепровский телеканал English club TV. Еще три года назад испанскую регистрацию получил музыкальный канал из Черновицкой области «Наше», но попал в список адаптированных только в сентябре этого года. Европейская регистрация или лицензирование позволяют телеканалу значительно сэкономить, передавая сигнал по IP вместо спутника. В Украине телеканалы вынуждены оформлять спутниковое вещание, которое в среднем обходится в $5–10 тысяч ежемесячно. Также украинские платные телеканалы должны выполнять требования в дни памяти и траура (свечи, минуты молчания и т. п.), которых в год около 15.
Менять лицензию на европейскую из-за языковой квоты в «Континент ТВ» не будут: «Прежде всего мы украинская компания и хотели бы работать в украинском законодательном поле. Ситуация с получением западных лицензий имеет право на жизнь де-юре, ведь если Нацсовет действительно преследует цель «украинизации эфирного пространства Украины», то не должно быть разницы, какую лицензию имеет телеканал. Если апеллировать к статье 5 Евроконвенции о трансграничном телевидении, то украинские спутниковые телеканалы также подпадают под ее действие и, соответственно, должны регулироваться такими же нормами, как и иностранные вещатели», – сообщил Андрей Медведь.
Телеканалы Сергея Бойко останутся с украинскими лицензиями: «Нами было принято решение остаться украинской телекомпанией и инвестировать необходимые средства, чтобы выполнить установленные законом требования по украинскому языку. И, сказать по совести, это было непростое решение. Оформить канал как зарубежный – намного дешевле и легче, чем продублировать украинский и изменить линейки программ собственного производства, ведущих, сценарии. Судите сами: лицензия на спутниковое или интернет-вещание сроком на 10 лет в Латвии стоит 5 тыс. евро или 155–160 тыс. гривен, государство не устанавливает ограничений по языку трансляции, если распространение программ происходит в первую очередь за пределами Латвии. Кстати, почти такие же условия получения лицензии и в других странах ЕС – в Испании и пр. Единственное условие – регистрация телекомпании-лицензиата и уплата налогов на территории страны, выдавшей лицензию. То есть, все страны поощряют появления новых телекомпаний-налогоплательщиков упрощением получения лицензий. Сравните теперь с нашими реалиями: спутниковая лицензия будет стоить более 350 тыс. гривен. Требования об обязательном языке касаются только украинских лицензиатов, причем даже тех, кто осуществляет распространение своих телеканалов за пределами Украины. Дублировать надо не только новый, но и весь, даже собственный (то есть национальный) продукт, произведенный за предыдущие годы. Разве не складывается такое впечатление, что государство заинтересовано в том, чтобы уменьшить количество национальных налогоплательщиков среди телекомпаний Украины? Несмотря на эти условия, мы приняли решение оставаться украинской телекомпанией, производить телеканалы платного телевидения. Видимо потому, что оптимисты и до сих пор верим в здравый смысл».
Виктор Самойленко рассказывает, что телебизнес в Латвии вести проще, но в последние годы содержание лицензии в Латвии несколько изменилось: «Вместе с партнерами в Латвии мы запустили там телеканалы, которые сейчас вещают в 14 странах. В России нас нет – нам сложно конкурировать с местными телеканалами типа «Матч ТВ». В Прибалтике мало спортивных каналов. Бизнес в Латвии проще вести, чем в Украине. Получив местную лицензию, мы существенно уменьшили затратную часть, экономим средства на спутниковом вещании, поскольку в Латвии мы оформили лицензию на вещание по IP. Сейчас, правда, содержать местную лицензию стало непросто – в Латвии ввели налог на мониторинг, мы оплачиваем мониторинги местного регулятора, это 6 тыс. евро в год. Стоимость лицензии сейчас они подняли. В Латвии следят также за тем, чтобы российские телеканалы не получали лицензии в Латвии. Есть специально созданная служба при президенте, которая проверяет, что за канал, кто его учредитель».
«Телекритика» будет и в дальнейшем следить за тем, какие изменения Нацсовет внесет в Порядок адаптации иностранных телеканалов, и останется ли в нем норма об обязательном запуске украинских звуковых дорожек.
Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=aePcGl2Bx90 TM & © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.