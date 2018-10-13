Квотирование печатных СМИ и интернет-изданий: переходный период на 5 лет, отдельные языковые версии и языковые миксы в одном издании

Верховная рада после квотирования телевидения и радио хочет регулировать украинский язык в печатных СМИ и онлайн-изданиях. «Телекритика» выясняла, удастся ли народным избранникам «замкнуть круг» в процессе украинизации медиа
4 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который среди прочего устанавливает требования по применению украинского языка в печатной прессе (журналы, газеты) и интернет-СМИ. Документ, в частности, обязывает каждое издание иметь украиноязычную версию, в месте распространения печатной прессы обязательно должна распространяться версия СМИ на украинском языке. В понедельник, 22 октября, вопрос украинского языка в прессе и интернете участники медиарынка обсудили вместе с депутатами на специальном круглом столе в «Украинском кризисном медиацентре». Обсуждение было актуальным, поскольку сегодня, 24 октября, истекает срок для подачи поправок ко второму чтению.
«Телекритика» предлагает ознакомиться с мнениями участников медиарынка. Все участники обсуждения выступили за украинский язык в прессе (дискуссия проходила исключительно на украинском языке), но при этом просят депутатов серьезно упростить нормы квотирования.
Как депутаты хотят квотировать печатную прессу и интернет-СМИ
Главный комитет, который принимает поправки к закону – Комитет по вопросам культуры и духовности, возглавляемый народным депутатом от «Народного фронта» Николаем Княжицким. На обсуждении его интересы представлял консультант депутата, медиаюрист Юрий Крайняк, пообещав внести ряд поправок в документ. Язык печатных СМИ прописан в статье 21 этого законопроекта, онлайн-изданий – в статье 23. Согласно законопроекту, зарегистрированные в Украине печатные СМИ должны издаваться на государственном языке. Допускается издание печатных средств массовой информации в двух или более языковых версиях, одна из которых – на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одним названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выдаваться в один день.
Информационные агентства должны распространять свою продукцию на государственном и других языках. Интернет-представительства (в том числе интернет-сайты, страницы в социальных сетях и т. д.) органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, а также юридических лиц частного права и физических лиц – предпринимателей, реализующих товары и услуги в Украине, выполняются на государственном языке. Наряду с версией интернет-представительств (в том числе интернет-сайтов, страниц в социальных сетях и т. д.), выполненных на государственном языке, могут также существовать версии на других языках. Версия на украинском языке загружается по умолчанию и содержит не меньше информации по объему и содержанию, чем иноязычные версии.
Радиоконкурс Нацсовета: президентский «Прямой ФМ», нестратегические «общественники» и «подвешенный» город
За нарушение норм законодательства о применении государственного языка предусмотрена административная ответственность, в частности в сфере интернет-представительств – штраф для должностных лиц от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400–5100 гривен), в печатных СМИ – штраф для должностных лиц от 400 до 500 необлагаемых налогом минимумов. Рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка, уполномоченный по защите государственного языка.
Директор государственного предприятия по распространению периодических изданий «Пресса» Валерий Герасименко представил присутствующим «языковую» статистику по печатным изданиям: «В каталог "Пресса почтой" на 2019-й включены 1602 наименований изданий. Это "желтый" каталог, который есть в каждом отделении связи. Чисто украиноязычных – 650, на русском – 432, смешанных – 301, на других языках – 219. Точного распределения по тиражу у меня нет. Например, государственные "Урядовый курьер" и "Голос Украины" выдаются на двух языках, соотношение русского тиража к украинскому – 20% к 80%". Распределение отдельно для газет и журналов озвучено не было. Но вопрос языка для глянца особенно актуален – в столице Украины не найти ни одного украиноязычного глянцевого издания, на украинском языке такие издания дают только рекламу.
Какие изменения готовят ко второму чтению?
В проект закона о языке будут внесены поправки касательно переходного периода или введения квот на период перехода печатных СМИ на украинский язык. Об этом заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. «Мы сейчас включились в подготовку поправок к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий (...) Мы приучили людей читать на русском. Контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя. Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы у отрасли была возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу. Это сегодня важная задача, и мы думаем, каким образом это лучше сделать. Будет это период 2-3 года, когда они вынуждены будут перейти, или будет поэтапное введение: в первый год – 25% на украинском, второй год – 35% и так далее. Хотя двуязычие, когда ты листаешь газету и видишь тексты на украинском и на русском языке, мне не очень нравится", – сказала Сюмар, заметив, что квота на радио и ТВ дала новое возрождение украиноязычной музыке, благодаря квотам запустилась украиноязычная киносериальныя индустрия.
В то же время депутат отметила, что будет вносить поправку по печати прессы на языках Европейского союза: «То, что печатается на официальных языках Европейского союза, должно быть исключением. Потому что если мы интегрируемся в Европу, то должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, наши ученые, любой мог почитать периодическую прессу и на английском, и на немецком, и на французском. И чем больше у нас таких изданий будет издаваться, тем лучше на самом деле для Украины. Никто не хочет убивать КyivPost», – подчеркнула глава комитета.
Переходный период для печатных СМИ может затянуться до 5 лет. Также возможно упрощение нормы об обязательности размещения украиноязычного издания рядом с русскоязычным в точках распространения. «По факту в каждой точке распространения должен быть украинский экземпляр. Таких точек распространения 10 тыс., часть из них – на востоке Украины. Например, глянцевый журнал продает три экземпляра в точке распространения, в части страны все это пойдет в помойку. Еще одна проблема – глянцы купили фото голливудских звезд для русскоязычной версии и это прописано в договорах. Есть целый ряд их исследований, что это убивает отрасль, которая себя и так чувствует не очень. Есть предложение от издателей вводить поэтапно квотирование на государственном языке в русскоязычном издании: первый год – 25%, второй год – 35%, третий – 50%, после пяти лет – 75%. Если они будут ставить каждую третью статью или интервью на украинском, они не будут терять читателя. При этом в интернете они готовы делать полностью украиноязычный контент, украиноязычную версию», – отметила депутат.
Норма об украинском языке в интернет-СМИ будет декларативной: «По большому счету интернет у нас не регулируемый и регулировать его де-факто возможности нет. Мы не можем найти ответственного за тот или иной сайт, суд очень долго выясняет, кому иск направлять, когда судятся о защите чести и достоинства. Очень сложно найти, кто отвечает за сайт, тем более – где он зарегистрирован или размещает сервисы за рубежом. Они серверы и регистрацию туда переведут и будут издаваться на русском языке. Сегодня для нас это дилемма. Путем извещения нам бы следовало регистрировать интернет-издания, которые хотят быть СМИ, где было бы четко понятно, кто ответственный за контент и к кому обращаться, если есть вопросы. Политической воли на регулирование интернета сейчас нет, а потому эта норма носит скорее рекомендательный характер, который будет сложно воплотить на практике», – резюмирует Виктория Сюмар.
У Комитета по вопросам свободы слова к законопроекту есть замечания, касающиеся не только печатной прессы, но и радио и телевидения, которое также прописано в документе, несмотря на уже существующие нормы в профильном законе о телевидении и радиовещании. «Исходя из этого, возможно, вопрос языка печатных СМИ надо изложить в законе о печати или законе об информации в Украине», – сказал народный депутат БПП Григорий Шверк.
В то же время он отметил, что ситуация на телевидении и в радиовещании отличается от ситуации в прессе. Государство предоставляет в пользование телерадиоорганизациям государственные частоты, количество которых ограничено, и оно должно ставить условия для использования этих частот. По печатных СМИ – это сугубо инициатива предпринимателя, на каком языке выпускать издания: «Предприниматель за собственные деньги может выпускать издание на любом языке. Поэтому идеологическая возможность влиять на печатные СМИ должна быть меньшей, чем в ситуации с радио и телевидением, поскольку у последних ограничен радиочастотный ресурс и он государственный. По языку издания, государство может и должно это делать, но более изящно, более качественно, чем это сейчас прописано в проекте этого закона», – считает Шверк.
Депутат, как известно, был вице-президентом «Украинского Медиа Холдинга», который все время своего существования принципиально выпускал (и выпускает) исключительно русскоязычные издания. Тем не менее сейчас Шверк за украинский язык: «Я 18 лет работал в этой области. Я очень четко понимаю, что главная задача предпринимателя, занимающегося печатными средствами массовой информации, – это получить прибыль от этой деятельности. Если люди покупают издание тиражом 20 тыс. экземпляров на русском языке, то издатель будет печатать 20 тыс., плюс-минус списания. И все. Он никогда не будет печатать 50 тыс. экземпляров, поскольку не будет спроса. Если люди покупают именно русский экземпляр, он будет печатать его на русском языке. Или есть пример львовских изданий – «Экспресс» и «Высокий замок». Они печатаются на украинском, есть небольшая часть тиража на русском. Они не руководствуются распределением 50% на 50%, они печатают издания на определенном языке столько, столько его покупают на этом языке. Когда мы будем окончательно заниматься этим законопроектом, мы должны это учитывать. Не заставлять печатать то, что станет макулатурой, а печатать именно то, в чем есть необходимость обеспечить доступ к информации на украинском языке тем людям, которые этого хотят. Я слышал от представителей отрасли очень, на мой взгляд, конструктивное предложение – предоставить читателю бесплатно pdf-версию издания на украинском языке. Если это можно как-то прописать в законе – это было бы лучшее решение этого вопроса. Есть предложение сделать внутри одного экземпляра часть информации на украинском, а часть на русском, и с каждым годом увеличивать количество текста на украинском языке. Как это сейчас сделано на радио и телевидении – с квотами на украинскую песню и телеконтент. Это выход из ситуации, но конкретного решения еще нет. Его нужно обсуждать. Сейчас мы уже имеем украиноязычную рекламу в русскоязычном издании и это никого не пугает», – аргументировал свою позицию депутат.
Григорий Шверк уверяет, что первая редакция законопроекта была более жестко выписана для печатной прессы: «В первой редакции закона было прописано обязательное соотношение украинского и русского тиража в размере 50% на 50%. Я рассказывал коллегам из комитета, как оно будет на самом деле – любой адекватный издатель напечатает столько, сколько сможет продать, а на все остальное получит за небольшие деньги справку из типографии, что он все остальное напечатал. Он покажет эту справку контроллеру и проверить это будет невозможно. Мы за то, чтобы закон роботал или чтобы что-то там написать? В последней версии уже значительно лучше ситуация – о 50% тиража на украинском языке уже не упоминается», – добавил член Комитета по вопросам свободы слова.
Украинский язык – это государственная ценность, но частному бизнесу она дорого обойдется. «Печатные СМИ сейчас переживают не лучшие времена. Большое количество их не имеют сегодня большой прибыли, поскольку, к сожалению, такая экономическая ситуация и малый рынок рекламы. И это надо учитывать. Украинский язык – это большая ценность для государства. И не менее большая ценность для государства – независимые печатные СМИ, которые имеют доход. Любые действия, которые приводят к уменьшению прибыли или к закрытию небольших СМИ, к чему может привести необходимость печатать украинский тираж, – это не очень качественное решение украинского парламента. Поэтому это все необходимо обсудить и принять решение, которое устроит и отрасль, и общество», – призвал Григорий Шверк.
Позиция участников медиабизнеса
«У всех нас, как издателей, были попытки печатать часть тиража, а также отдельные издания на украинском языке. У нас нет внутреннего сопротивления делать продукт на украинском языке. Мы хотим это делать качественно. Это должно иметь спрос и бизнес-основания, чтобы мы, независимые СМИ имели возможность существовать как бизнес. На русский был спрос, поэтому мы выпускали наши издания на русском. Но вместе с тем, мы пропагандировали украинские ценности, развитие украинского государства, и все мы заинтересованы в том, чтобы наше государство было крепким, экономически сильным. Вопрос перехода – это вопрос безопасности. Русскоязычное население разное – есть, например, русскоязычные солдаты, нас защищающие на востоке. Отказ читать наши внутренние медийные проекты и переход на медийные проекты, которые выдают наши соседи – это тоже вопрос нашей безопасности. (...) Еще один вопрос, связанный с переходом на украинский язык – это вопрос качественных кадров, подготовки главных редакторов, редакторов, которые бы делали контент на украинском языке того же уровня, который у нас сейчас есть на русском языке. Особенно это относится к глянцу».
Ярослав Сухомлин, член совета директоров «Ассоциации независимых региональных издателей Украины»:
«Все региональные печатные СМИ, с которыми я общался, однозначно за украиноязычные издания. Это единодушное, однозначное решение, но сейчас региональные газеты как небольшой бизнес находятся в непростом положении. Постоянное удорожание бумаги, которая в Украине не производится, – это проблема. Мы об этом говорим уже давно. Бумага завозится из-за границы – закупается в валюте и постоянно дорожает, что повышает себестоимость каждой газеты. Второй момент – в последнее время регулярно повышаются подписные тарифы «Укрпочты», что также очень важный фактор, ставящий в непростое положение региональных издателей. Хотя на самом деле большинство региональных издателей, которые работают на юге, центре и востоке Украины, они и без этого закона вводят украинский язык, и во многих газетах контент на украинском языке уже до 50%, а иногда превышает 50%. Это показывает, что понимание есть для введения украинского языка, и дополнительных законопроектов не нужно. Делать это следует очень аккуратно, взвешенно и мудро. Если такой законопроект станет дополнительным бременем для отрасли, то некоторые издатели прекратят издавать такие газеты или существенно уменьшат тиражи. Некачественно прописанные нормы этого закона могут ударить не только по издателям, но и по розничным сетям. Если представить, что таких сетей станет намного меньше, то, соответственно, издателям негде будет продавать свои журналы и газеты».
Татьяна Попова, эксперт ОО «Информационная безопасность», управляющий партнер рекламного агентства «Арена-Медиа Эксперт»:
Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины:
«Я не сомневаюсь в высокой квалификации журналистов, редакторов, которые смогут издавать и на украинском, и на русском, и на английском. У нас нет дефицита качественных медиапродуктов. Внешние условия, которые позволяют удержаться на украинском рынке тем или иным изданиям и соответственно получить гражданам доступ к качественной медиапродукции, сегодня агрессивны, они не способствуют развитию. Поддерживая в общем способствование использованию украинского языка, нужно все же осторожно подойти к тем пунктам, которые касаются именно языка в печатных СМИ. Мы поддерживаем, в частности, то, что говорил сегодня Григорий Шверк. Целесообразнее было бы именно специализированные нормы, касающиеся СМИ, изъять именно из этого законопроекта. Тогда бы центральной площадкой был Комитет по свободе слова – для выработки условий, корректной дискуссии издателей, отрасли. После этого комитет вышел бы с конкретными инициативами об изменении профильного закона о печатных СМИ и урегулировал квоты. Ключевая существующая угроза – украинец перестанет читать и на украинском, и на русском языке из-за агрессивной политики, которую проводит нынешний менеджмент «Укрпочты» как единственный национальный оператор. У нас есть уже сотни обращений издателей и украиноязычной, и русскоязычной прессы, поскольку идет закрытие отделений. Соответственно, человек лишается возможности получить доступ к информации. Вопрос не о крупных городах, а о маленьких населенных пунктах. «Укрпочта» не идет на диалог с издателями, поскольку ведет агрессивную экономическую политику. В мире сворачивается газетный бизнес, а в Украине «Укрпочта» добивает газеты, когда нарушаются условия расчетов. Например, деньги за январь «Укрпочта» возвращает до мая. Как могут выжить издатели, если они уже полгода «выгружают» свою газету, а почта до сих пор не отдала им собранные средства? Второй вопрос – зависимость от импортной газетной бумаги. В этом году цена выросла на 50% в долларах. Мы считаем, что было бы корректно не демонстрировать этим законопроектом народным депутатам, политикам внимание к украинскому языку и СМИ, а на деле доказать, что будет разработана протекционистская политика, и тогда мы сможем говорить о расширении. Наше конструктивное предложение: для подписчиков печатной версии предоставить возможность получения украинской версии бесплатно, как дополнительную услугу. Или же в рамках статьи 21 ставить норму, чтобы исключительно государственные коммунальные СМИ издавались только на украинском языке. Например, «Урядовий кур’єр» издает все постановления на украинском языке. Мы должны уважать читателя и всю отрасль. Накануне политического сезона изменениями воспользуются политики, у которых нет дефицита, чтобы напечатать 1 млн экземпляров на русском языке и раздать бесплатно, и 100 тыс. – на украинском. Это должна быть не политическая конъюнктура, а реальная украинизация».
Геннадий Чебанов, главный редактор газеты «Одесская жизнь»:
Алексей Бабанский, председатель Ассоциации распространителей прессы:
Александр Дикусаров, директор подписного агентства «АС-Медиа»:
«Мы являемся мостиком между издателями и читателями. Мы делаем очень много, чтобы удержать читателя, их количество постоянно уменьшается. Так же как и уменьшается количество изданий на рынке. Мы не наблюдаем массового открытия новых изданий, а наоборот – их закрытие. Отпускные цены издателей каждые полгода увеличиваются. Как уже говорилось, здесь есть экономическая составляющая бумаги. В нашем каталоге более 6 тыс. изданий, из них более 900 на украинском языке. Около 1200–1400 газет и журналов на английском языке, более 500 изданий на испанском языке. Моя компания не является розничным продавцом прессы. Но у нас есть каталоги. Это также очень важно. Когда будет приниматься эта норма закона, важно понять, будет ли она применяться к печатному каталогу подписных изданий со всего мира. Введение квоты на 50% украиноязычных изданий это, конечно, сокращает количество возможностей для заказа. Второе – по количеству 50% в месте распространения, если мы стремимся в Европу, любой может посетить специализированные магазины во Франции, Германии и увидеть два стеллажа с немецкоязычными изданиями и еще 4 со всего мира – полное многообразие. Надо взвешенно подойти к процентным ставкам и не ограничивать людей в выборе. В законе прописана норма о распространении по подписке изданий на других языках кроме государственного. Она допускается при условии возможности подписки на такое издание на украинском языке. Я как распространитель не понимаю этого. National Geographic и The Economist не будут выходить на украинском».
«Телекритика» будет следить за публичными дискуссиями по теме квотирования печатных СМИ.