Квотирование печатных СМИ и интернет-изданий: переходный период на 5 лет, отдельные языковые версии и языковые миксы в одном издании

В проект закона о языке будут внесены поправки касательно переходного периода или введения квот на период перехода печатных СМИ на украинский язык. Об этом заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. «Мы сейчас включились в подготовку поправок к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий (...) Мы приучили людей читать на русском. Контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя. Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы у отрасли была возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу. Это сегодня важная задача, и мы думаем, каким образом это лучше сделать. Будет это период 2-3 года, когда они вынуждены будут перейти, или будет поэтапное введение: в первый год – 25% на украинском, второй год – 35% и так далее. Хотя двуязычие, когда ты листаешь газету и видишь тексты на украинском и на русском языке, мне не очень нравится", – сказала Сюмар, заметив, что квота на радио и ТВ дала новое возрождение украиноязычной музыке, благодаря квотам запустилась украиноязычная киносериальныя индустрия.

В то же время депутат отметила, что будет вносить поправку по печати прессы на языках Европейского союза: «То, что печатается на официальных языках Европейского союза, должно быть исключением. Потому что если мы интегрируемся в Европу, то должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, наши ученые, любой мог почитать периодическую прессу и на английском, и на немецком, и на французском. И чем больше у нас таких изданий будет издаваться, тем лучше на самом деле для Украины. Никто не хочет убивать КyivPost», – подчеркнула глава комитета.

Переходный период для печатных СМИ может затянуться до 5 лет. Также возможно упрощение нормы об обязательности размещения украиноязычного издания рядом с русскоязычным в точках распространения. «По факту в каждой точке распространения должен быть украинский экземпляр. Таких точек распространения 10 тыс., часть из них – на востоке Украины. Например, глянцевый журнал продает три экземпляра в точке распространения, в части страны все это пойдет в помойку. Еще одна проблема – глянцы купили фото голливудских звезд для русскоязычной версии и это прописано в договорах. Есть целый ряд их исследований, что это убивает отрасль, которая себя и так чувствует не очень. Есть предложение от издателей вводить поэтапно квотирование на государственном языке в русскоязычном издании: первый год – 25%, второй год – 35%, третий – 50%, после пяти лет – 75%. Если они будут ставить каждую третью статью или интервью на украинском, они не будут терять читателя. При этом в интернете они готовы делать полностью украиноязычный контент, украиноязычную версию», – отметила депутат.

Норма об украинском языке в интернет-СМИ будет декларативной: «По большому счету интернет у нас не регулируемый и регулировать его де-факто возможности нет. Мы не можем найти ответственного за тот или иной сайт, суд очень долго выясняет, кому иск направлять, когда судятся о защите чести и достоинства. Очень сложно найти, кто отвечает за сайт, тем более – где он зарегистрирован или размещает сервисы за рубежом. Они серверы и регистрацию туда переведут и будут издаваться на русском языке. Сегодня для нас это дилемма. Путем извещения нам бы следовало регистрировать интернет-издания, которые хотят быть СМИ, где было бы четко понятно, кто ответственный за контент и к кому обращаться, если есть вопросы. Политической воли на регулирование интернета сейчас нет, а потому эта норма носит скорее рекомендательный характер, который будет сложно воплотить на практике», – резюмирует Виктория Сюмар.