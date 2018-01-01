Квоты на пороге: готовы ли украинские вещатели

«Канал абсолютно готов. В данный момент передачи канала соответствуют текущим требованиям законодательства, – говорит директор программного департамента «Нового канала» Татьяна Данилюк. – Изменений было много, но они не были связаны с новыми требованиями законодательства. Глобальные изменения, связанные с квотой, произошли у ведущих. Некоторым и правда пришлось освоить в сжатые сроки украинский язык. Но они справились, посмотрите только, как свободно общается Алла Костромичева. А она – крымчанка, живущая в Нью-Йорке. Ежедневно занималась украинским по скайпу».

«Мы активно с этим работаем: в наших проектах, в частности «Топ-модель по-украински», все эксперты и ведущая заговорили на украинском языке. То же самое будет с проектами, которые мы запускаем сейчас, – рассказал генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский. – Сложность в том, что для очень многих людей из тех, кого мы выбираем на позиции экспертов разных телешоу, героев в сериалы, украинский язык не является родным в плане мыслей и постоянного общения. И только сейчас кто-то начинает его совершенствовать, а кто-то и учит с нуля. В связи с этим они еще недостаточно хорошо могут выражать свои мысли. И когда нужно импровизировать, это проблематично, потому что видно – человек думает, как сказать это по-украински».