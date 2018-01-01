Квоты на пороге: готовы ли украинские вещатели

13 октября 2018 года принятые год назад языковые квоты полноценно вступают в свои права. Ровно год был дан украинским вещателям на подготовку, пока весь контент собственного производства засчитывался как украиноязычный. А вот теперь все будет по-взрослому.
Отныне 75% всего контента национальных вещателей должно быть на украинском языке. Для региональных планка чуть поменьше – 60%. Штрафы за несоблюдение новых правил солидные – 5% от общей суммы лицензионного сбора. 5 сентября в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания подсчитали, что разные украинские радиостанции уже насобирали штрафов на общую сумму 1 373 408 грн. При этом член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что, по мнению регулятора, никакого специального саботажа нет, просто некоторые вещатели еще допускают чисто технические ошибки.
А вот готовы ли играть по новым правилам украинские телеканалы, которые весь год готовились к окончательному введению квот в действие?
«Канал абсолютно готов. В данный момент передачи канала соответствуют текущим требованиям законодательства, – говорит директор программного департамента «Нового канала» Татьяна Данилюк. – Изменений было много, но они не были связаны с новыми требованиями законодательства. Глобальные изменения, связанные с квотой, произошли у ведущих. Некоторым и правда пришлось освоить в сжатые сроки украинский язык. Но они справились, посмотрите только, как свободно общается Алла Костромичева. А она – крымчанка, живущая в Нью-Йорке. Ежедневно занималась украинским по скайпу».
«Мы активно с этим работаем: в наших проектах, в частности «Топ-модель по-украински», все эксперты и ведущая заговорили на украинском языке. То же самое будет с проектами, которые мы запускаем сейчас, – рассказал генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский. – Сложность в том, что для очень многих людей из тех, кого мы выбираем на позиции экспертов разных телешоу, героев в сериалы, украинский язык не является родным в плане мыслей и постоянного общения. И только сейчас кто-то начинает его совершенствовать, а кто-то и учит с нуля. В связи с этим они еще недостаточно хорошо могут выражать свои мысли. И когда нужно импровизировать, это проблематично, потому что видно – человек думает, как сказать это по-украински».
По его словам, уже есть негативный фидбэк от телезрителей, которые привыкли смотреть определенные передачи на русском. Некоторые программы люди начали смотреть хуже. Но украинизация телевидения – процесс правильный и неизбежный, поэтому нужно просто перетерпеть.
«Чтобы украинский язык стал легко восприниматься телезрителями, его количество в эфире надо увеличивать. Это болезненный переходный этап с точки зрения восприятия контента, потому что люди будут ощущать некую неестественность в актерах, ведущих и экспертах. Но год-полтора – и это станет исчезать, потому что люди начнут разговаривать на украинском языке, думать на нем, слышать его везде… Всем тогда будет комфортно. И это правильно. Но этот период нужно будет пережить нам всем – и зрителям, и производителям», – подчеркнул Гладушевский.
О необходимости заниматься с преподавателями и подтянуть знания и навыки ведущих до нового уровня рассказала и программный директор телеканала СТБ Катерина Шевелюк:
«Наши ведущие в течение года занимались с профессиональным преподавателем украинского языка, чтобы усовершенствовать свой уровень и комфортно чувствовать себя в кадре. Также наш праймовый сериал «Когда мы дома» этой осенью зазвучал по-украински, ради этого мы полностью перевели давно написанный сценарий и адаптировали шутки главных героев, чтобы они воспринимались естественно. И те отзывы, которые мы получаем от зрителей, показывают, что команде сериала это удалось. На следующий год мы разрабатываем еще несколько сериальных проектов на украинском языке».
Она также отметила полную готовность канала к выполнению закона и добавила, что на СТБ и так 80% продуктов собственного производства, а их ведущие давно перешли на украинский язык.
Не было проблем с собственным продуктом и у канала «2+2».
«Телеканал «2+2» в течение переходного периода провел стандартизацию всех эфирных материалов, руководствуясь новыми требованиями, поэтому начиная с 13 октября вещание будет продолжаться в обычном режиме. Весь продукт телеканала полностью отвечает требованиям Закона, – рассказала программный директор «2+2» Ольга Пашкова. – Новая политика в области языка вещания не повлияла на концепцию канала, поэтому программная сетка не менялась в переходный период и останется такой же в дальнейшем. Этому способствовал тот факт, что программы собственного производства у нас всегда были преимущественно украиноязычными».
Программный директор «1+1» Андрей Коваль отметил, что в эфирной сетке канала есть программы, которые перевести просто невозможно, тот же «Вечерний квартал». Но процент таких передач небольшой, и в целом «1+1» прекрасно вписывается в требования закона.
«Что касается ресурса, то сейчас мы производим именно украинский продукт на украинском языке либо с украинскими субтитрами, поэтому это планируемые расходы на производство продукта, которые уже существуют, а не что-то дополнительное», – добавил он.
А вот для кого переход на украинский язык вещания получился особенно болезненным, так это для «Интера». Комментариев по поводу готовности «Интера» к квотам «Телекритике» получить не удалось. Но ролик, который канал начал транслировать в преддверии 13 октября, говорит сам за себя лучше любых комментариев.
Заметно, что «Интер» явно не намерен оплачивать штрафы, поэтому заранее предупреждает свою аудиторию о том, что часть контента теперь будет выходить на украинском. Общий тон ролика тревожный. Получится ли у «Интера» пройти между каплями дождя, не попав под санкции, но и не растеряв зрителя? Это покажет только мониторинг Нацсовета.
А вот канал «Украина», который тоже еще недавно был преимущественно русскоязычным (или по крайней мере таким воспринимался) готовился к 13 октября без трагедий и драм. Из летнего отпуска обновленной и украиноязычной вышла итоговая программа новостей «События недели» с Олегом Панютой. Мелодрамы на канале тоже все больше украиноязычные. Правда, все еще остаются вопросы об их возможном производстве российскими кинокомпаниями.Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=keSwac8a--k https://www.youtube.com/watch?v=tx5GxvFgkh0