Кварталовцы анонсировали выход развлекательной новостной программы

В новом сезоне авторы проекта покажут серию ироничных «предвыборных» роликов – пародий на политическую рекламу. Ведущие шоу Кошевой и Жидков предстанут в образах популярных украинских политиков и будут «агитировать» зрителей смотреть премьеру программы «Чисто News».

Создатели отмечают, что программа в новом сезоне станет лаконичнее.

«Мы намеренно не будем добавлять какие-то новые рубрики, чтобы не отвлекать зрителей от главного – самих новостей, – говорит Валерий Жидков. – Задача новостей – донести зрителю информацию. Наша же задача донести людям новости, но приправленные юмором и сатирой».

«Чисто News» будет выходить каждый понедельник, вторник и четверг в 20:20 на телеканале «1+1».