ТЕЛЕКРИТИКА

Кварталовцы анонсировали выход развлекательной новостной программы

Бизнес

Уже 3 сентября в 20:20 на телеканале «1+1» стартует новый сезон вечернего развлекательного информационного шоу «Чисто News». Его ведущими станут актеры студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Валерий Жидков, которые появились в видеоанонсе программы.


Программа «Чисто News» в эфире уже восемь лет. За это время традиционно об актуальных событиях страны зрителям рассказывают участники студии «Квартал 95». В одно время шоу вели Валерий Жидков и Владимир Зеленский, но вскоре последнего заменил Евгений Кошевой.

В новом сезоне авторы проекта покажут серию ироничных «предвыборных» роликов – пародий на политическую рекламу. Ведущие шоу Кошевой и Жидков предстанут в образах популярных украинских политиков и будут «агитировать» зрителей смотреть премьеру программы «Чисто News».

Создатели отмечают, что программа в новом сезоне станет лаконичнее.

«Мы намеренно не будем добавлять какие-то новые рубрики, чтобы не отвлекать зрителей от главного – самих новостей, – говорит Валерий Жидков. – Задача новостей – донести зрителю информацию. Наша же задача донести людям новости, но приправленные юмором и сатирой».

«Чисто News» будет выходить каждый понедельник, вторник и четверг в 20:20 на телеканале «1+1».

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