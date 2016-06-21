«Квартал ТВ» закодирует свой сигнал на спутнике

Об этом заявили в «1+1 медиа».

Кодирование будет осуществляться системой условного доступа Verimatrix. Для декодирования сигнала будут использоваться CAM-модуль Verimatrix, который является совместимым как с бытовыми, так и профессиональными спутниковыми приемниками с CI/CI+ интерфейсами.

"В настоящее время техническими специалистами выявлена одна модель спутникового приемника, с которой не работает CAM-модуль Verimatrix – приемник Scopus 2600", – отмечается в сообщении.

Канал «Квартал ТВ» - совместный проект студии «Квартал 95» и «1+1 Медиа» - работает на платной основе и без рекламы.

В эфирных планах - не только показ проектов «Квартала» (в том числе и премьерных), но и создание специальных форматов под телеканал и даже закупки продукта этого жанра.