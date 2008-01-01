«Квартал 95» назвал запрет «Сватов» абсурдом и отказался от съемок седьмого сезона

В связи со сложившейся вокруг «Сватов» ситуацией, продакшен решил отказаться от съемок его продолжения.

"«Квартал 95» всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине", – добавляют в компании.

Напомним, в июле «Квартал 95» объявил, что после четырехлетнего перерыва возобновляет работу над «Сватами» и приступает к съемкам седьмого сезона. Съемки должны были проходить в Беларуси, а премьера была запланирована на 2018 год.

Вчера, 29 ноября, Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на сериал «Сваты». Это связано с тем, что СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в нашу страну, а Минкультуры внесло его имя в черный список.