ТЕЛЕКРИТИКА

«Квартал 95» назвал запрет «Сватов» абсурдом и отказался от съемок седьмого сезона

Бизнес

Студия «Квартал 95» считает запрет всех шести сезонов сериала «Сваты», отснятых в период с 2008 до 2013 гг., абсурдным решением, которое противоречит здравому смыслу, сообщает пресс-служба продакшена.

"Его единственная цель – отвлечь внимание общества от острых актуальных проблем: война на востоке, экономический и политический кризис в стране, ухудшение уровня жизни", – говорят в компании.

Также «Квартал 95» называет безосновательными обвинения сериала в псевдопатриотизме. "Студия неоднократно заявляла о своей гражданской позиции, мы – за свободную и независимую Украину, в которой отстаивают гражданские права и демократические свободы. Но не нарушают их", – подчеркивают в пресс-службе.

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В связи со сложившейся вокруг «Сватов» ситуацией, продакшен решил отказаться от съемок его продолжения.

"«Квартал 95» всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине", – добавляют в компании.

Напомним, в июле «Квартал 95» объявил, что после четырехлетнего перерыва возобновляет работу над «Сватами» и приступает к съемкам седьмого сезона. Съемки должны были проходить в Беларуси, а премьера была запланирована на 2018 год.

Вчера, 29 ноября, Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на сериал «Сваты». Это связано с тем, что СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в нашу страну, а Минкультуры внесло его имя в черный список.

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