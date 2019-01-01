«Квартал 95» готовит для «1+1» новое развлекательное шоу

На телеканале «1+1» 29 сентября стартует новое юмористически-развлекательное шоу от студии «Квартал 95» и Drive Production под названием «Игры приколов». Проект будет украиноязычным, сообщает пресс-служба канала.

В новом шоу 11 актеров, участников «Лиги смеха», будут играть веселые скетчи на бытовые, социальные, культурные, политические темы, понятные и близкие украинцев.В каждом выпуске «Игр приколов» телезрители увидят шесть скетчей, при помощи которых создатели проекта предлагают посмотреть на окружающую нас подчас непростую реальность, как на своеобразные игры приколов.

"Веселые пародии на известные телевизионные шоу, необычные интерпретации музыкальных хитов, оригинальные номера, посвященные очередям за биометрическими паспортами, украинским дорогам, львовском мусору, футболу и Лиге чемпионов, «минималке 3200 грн», удивительным экскурсам в мировую историю, помогут зрителям с юмором посмотреть на насущные вопросы украинцев", – говорят на канале.

Роли в музыкальных и игровых номерах исполнят Юрий Ткач, Александр Станкевич, Тарас Стадницкий, Андрей Рыбак, Александр Степаненко, Ирина Сопонару, Татьяна Песик, Анастасия Оруджева, Михаил Денисов, Виктор Розовый и Святослав Антипов.Ведущий и один из актеров проекта – ведущий «Рассмеши комика» Игорь Ласточкин.

Фото: Пресс-служба «1+1»