Курс биткоина побил очередной рекорд

Курс биткоина (Bitcoin) вчера, 17 декабря, впервые превысил отметку в $20 тыс. в ходе электронных торгов, побив очередной рекорд. Такую тенденцию можно проследить на сервисе CoinMarketCap.
Стоимость Bitcoin установила очередной рекорд – $20 089, а капитализация криптовалюты достигла $326 млрд. После этого последовал небольшой откат – $19,6 тыс. Таким образом, за последние сутки курс вырос более чем на 6%.
Аналитики полагают, что рост курса биткоина связан с ожиданиями начала торгов фьючерсами на эту криптовалюту на крупнейшей в мире товарной бирже – Чикагской товарной бирже (CME Group), запланированные на сегодня.
Напомним, курс биткоина продолжает расти с октября: в этом месяце его продавали за $5 тыс., в ноябре – за $10 тыс. С начала декабря активный рост продолжился, в результате чего было побито несколько исторических рекордов за несколько дней и курс биткоина преодолел отметку в $15 тыс., став шестой по капитализации валютой в мире. Уже в субботу,16 декабря, криптовалюта впервые перешагнула отметки в $18 тыс. и $19 тыс.
В целом за год цена на биткоин Bitoin выросла в 20 раз. В январе купить один токен криптовалюты можно было за $1 тыс.