Курс биткоина побил очередной рекорд

Аналитики полагают, что рост курса биткоина связан с ожиданиями начала торгов фьючерсами на эту криптовалюту на крупнейшей в мире товарной бирже – Чикагской товарной бирже (CME Group), запланированные на сегодня.

Напомним, курс биткоина продолжает расти с октября: в этом месяце его продавали за $5 тыс., в ноябре – за $10 тыс. С начала декабря активный рост продолжился, в результате чего было побито несколько исторических рекордов за несколько дней и курс биткоина преодолел отметку в $15 тыс., став шестой по капитализации валютой в мире. Уже в субботу,16 декабря, криптовалюта впервые перешагнула отметки в $18 тыс. и $19 тыс.

В целом за год цена на биткоин Bitoin выросла в 20 раз. В январе купить один токен криптовалюты можно было за $1 тыс.

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