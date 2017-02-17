Куликов поборется за пост главы правления общественного вещателя

Глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов примет участие в конкурсе на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает пресс-служба радиостанции.

Журналист планирует подать документы для участия в конкурсе до конца срока подачи, который истекает 16 марта.

Напомним, ранее о своем намерении возглавить общественный вещатель сообщал экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания.

Юридическое лицо Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», которое было создано вместо Национальной телекомпании Украины, было зарегистрировано 19 января. Это второй этап преобразования государственной телерадиокомпании в общественную.

2 февраля наблюдательный совет НОТУ объявил конкурс на должность председателя правления общественного вещателя. Конкурс должен быть проведен не позднее 13 апреля.

Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании» глава правления общественного вещателя избирается на конкурсной основе набсоветом НОТУ на 4 года. Избрание происходит путем прямого, равного, тайного голосования членов набсовета среди претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе.

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