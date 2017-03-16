Куликов не участвует в конкурсе по избранию главы НОТУ по состоянию здоровья

Глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов не стал участвовать в конкурсе по избранию главы правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) по состоянию здоровья, сообщается на сайте радиостанции.

При этом на «Громадському радіо» отметили, что остаются приверженными идее создания общественного вещания и готовы к сотрудничеству независимо от того, кто возглавит НОТУ.

"Мое предложение и идея - параллельное существование общественного вещания, «Громадського радіо», возможно, «Громадського телебачення». От этого украинскому информационному и развлекательному пространству будет только лучше", - сказал Куликов во время одного из эфиров радиостанции.

Напомним, в феврале Андрей Куликов сообщил о своих планах на участие в конкурсе на пост главы общественного вещателя. Как рассказал «Телекритике» член Наблюдательного совета НОТУ Виктор Таран, документы подали восемь человек. Куликова среди них нет.

Конкурс на должность председателя правления общественного вещателя должен быть проведен не позднее 13 апреля.