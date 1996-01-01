Что нужно знать об избранном главе НОТУ Зурабе Аласании

«Телекритика» напоминает, кто такой Зураб Аласания – глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Сегодня, 10 апреля, наблюдательный совет НОТУ избрал главу Общественного вещателя. Им стал Зураб Аласания.
Именно на его плечи в 2014 году легла задача по превращению НТКУ в общественного вещателя.
За время своей работы он успел добиться политической независимости канала, регулярно боролся за финансирование (по его словам, своей отставкой он заработал для Общественного 100 млн грн) и работал над изменением контента «Першого».
В 1996 году Аласания уехал за границу, чтобы служить во Французском легионе, однако контракт так и не заключил, потому что не мог представить, что придется убивать славян в Боснии. Он вернулся в Харьков, где увидел массу объявлений о возможности попасть в Легион за тысячу долларов. Его это возмутило и Аласания написал статью о том, что сделать это можно бесплатно и легально. Редакторам понравился материал, и ему предложили писать дальше. Так началась журналистская карьера Аласании.
В 2005 году он возглавил Харьковскую ОГТРК, где проработал почти четыре года. В 2006 году основал агентство «МедиаПорт», а в 2013 был одним из основателей «Громадського». В 2014 году, после Революции достоинства, его назначили директором Национальной телекомпании Украины, где он проработал до ноября прошлого года.
"Многие, в том числе известные профессионалы в медиа, звонят, пишут, говорят при встрече, чтобы я не бросал дело на середине его реализации. Если ты начал создавать Общественное ТВ – то заканчивай. Поэтому я пойду на конкурс", – сказал Аласания в интервью газете «День».
Аласания обещал, если его изберут на должность главы НОТУ, первым делом он подаст иск против правительства. "За наглое нарушение закона Украины. Дать им возможность обойти один раз – сядут на голову и свесят ножки на все последующие годы", – пояснил он.
Стратегия развития Общественного
Структуру управления и функционирования Общественного Аласания хочет построить в вертикальном и горизонтальном измерениях. В частности, он обещает осуществить эффективное реформирование существующей структуры организации в целом и структуры управления в частности. Исходя из этого, функции правления НОТУ будут распределены не по платформам вещания, а по направлениям и зонами ответственности (это австрийский и скандинавский опыт).
Предполагается, что основные усилия трех из шести членов правления будут направлены на изменение контента по направлениям: 1. Общественно-политическое вещание; 2. Развлекательное вещание; 3. Просветительское вещание. Трое других членов правления будут заниматься реформирование структуры организации: 1. Оптимизация центральной и региональной структур НОТУ; 2. Управление экономикой и финансами; 3. Правовое обеспечение реформы.
К общественно-политическому вещанию будут относиться форматные радио- и телевизионные, а в дальнейшем и публичные дебаты; предвыборные дебаты; социальные и политические ток-шоу; итоговые недельные программы; аналитические программы. К развлекательному вещанию будут относиться талант-шоу; музыкальные программы поп, фолк и эстрадных направлений; трансляции крупных концертов из украинских городов, а также европейских стран; спортивные программы и международные спортивные трансляции, а впоследствии и организация украинских спортивных соревнований; заказ фильмов и сериалов, а затем и их производство. К просветительскому вещанию – тематические документальные фильмы, просветительские программы, культурологические программы, образовательные, инструктивные, познавательные и обучающие проекты для взрослых и детей.
С началом первого этапа реформирования планируется запуск пилотного проекта количественного сокращения филиалов и объединение их в крупных региональных вещателей. В конечном итоге Аласания планирует сосредоточить производство и вещание общественного телевидения в 8-9 филиалах региональных центров с полноценными бюро в каждой области, а впоследствии и корпунктами в районах Украины.