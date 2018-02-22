«Менталист» по-украински: плохая игра актеров, мистика и дорогие авто

Это не Шерлок Холмс со скрипкой и трубкой, не Эркюль Пуаро с элегантными усами и даже не Сэм Спейд со своей болезненной самовлюбленностью. В 2008 году американский продюсер Бруно Хеллер привел на мировые экраны совершенно нового героя – менталиста Патрика Джейна.

Образ чувственного и харизматичного детектива настолько пришелся по душе зрителям, что сериал буквально разлетелся по мировым телеэкранам. Спустя год после выхода последней серии, в 2016-м, идею переснять и повторить успех американского сериала выказали и в Украине. С того момента прошло практически два года. И вот 5 марта на телеканале ICTV состоялась долгожданная премьера украинской адаптации сериала «Менталист».

Главные герои сериала «Менталист» (слева направо): Нодар Сирадзе, Анастасия Микульчина, Ехезкель Лазаров, Валерия Бурдужа, Игорь Оробей Фото: ICTV

В элегантном костюме и слегка мятой рубашке он вальяжно разгуливает по кухне в доме, где пару часов назад убили молодую девушку. Он готовит чай, рассматривает фотографии на холодильнике и всем своим видом показывает, насколько ему не по душе типичная полицейская работа по протоколу. Менталист Патрик Джейн, как и Даниил Романов, – консультант отдела особо тяжких преступлений. По сюжету, некоторое время они оба называли себя экстрасенсами и блистали на экранах телевизоров, якобы помогая зрителям установить контакт с их мертвыми родственниками. Но одна неуместная шутка в эфире о серийном убийце стоила менталисту жизней его жены и дочери. Теперь главная цель Даниила Романова – поймать убийцу, а интрига сериала – разгадать, кто он и зачем убивает людей.

Ехезкель Лазаров в роли детектива-любителя Даниила Романова Фото: ICTV

Через минуту на кухню к Даниилу Романову входит женщина. «Вы любите Индию, плохо катаетесь на лыжах, вы юрист по образованию, но ни дня не работали по профессии. Ваш любимый цвет – персиковый», – загадочно произносит менталист, смотря в глаза матери убитой. Женщина немного смущается. «Это вы убили свою дочь?» – обращается Романов к вошедшему на кухню отцу. На этом моменте в американской версии пилотной серии «Менталиста» лицо отца переливалось палитрой эмоций: от полного ошеломления, удивления и смущения до гнева. Тут каждому зрителю становится понятно, что менталист угадал и девушку убил отец, а не соседский мальчишка, как считала полиция ранее.

Саймон Бейкер в роли Патрика Джейна Кадр из первой серии оригинального «Менталиста», 2008

В украинской версии в этом эпизоде отца вообще лишили реакции. Услышав вопрос, он стоит смирно, как дипломаты на официальной встрече. И если бы в этот момент пропал звук, можно было бы предположить, что Даниил Романов спросил отца не о смерти дочери, а, к примеру, о предстоящих выборах в России, любимой марке костюма или про вкус чая, который только что пил украинский менталист.

Отец реагирует на вопрос Даниила Романова об убийстве дочери Кадр из первой серии украинского «Менталиста», 2018

«Если бы вы были невиновны, вы бы мне врезали», – глядя на реакцию отца, произносит Даниил Романов, повторяя слово в слово реплику Патрика Джейна. Но, если в американской версии становится понятно, что такое утверждение детектива-любителя взяло отца за живое, то в украинской зритель задается вопросом: «А этот папа с каменным лицом вообще может кого-то ударить? Убить?!» Так, первое, что бросается в глаза в украинской адаптации – плохая игра актеров. И если бы не харизма и израильский акцент Ехезкеля Лазарова, можно было бы подумать, что на экраны вернулась мода на итальянские комедии дель арте. При этом главные роли в сериале «Менталист» для Анастасии Микульчиной, Игоря Оробея и Нодара Сирадзе далеко не дебютные.

Актер Ехезкель Лазаров Фото: Kino-teatr.ru

А вот Ехезкель Лазаров на украинских экранах – лицо совершенно новое. В его фильмографии десятки театральных постановок в двух известных в Израиле театрах «Габима» и «Гешер». Помимо театральной работы Лазаров снимался в нашумевшем анимационном фильме «Вальс с Баширом» Ари Фольмана и сериале «Мата Хари» Денниса Берри и Джулиуса Берга. Глядя на игру Ехезкеля Лазарова в роли Даниила Романова, несложно предположить, что если бы украинская адаптация «Менталиста» вышла на экраны СТБ, «1+1» или телеканала ТЕТ, где целевая аудитория – преимущественно женщины, а не мужчины, как на ICTV, то уже через пару серий фан-клуб израильского актера был бы переполнен.

Образ Даниила Романова и внешность Ехезкеля Лазарова сошлись, как звезды в небе. В одном кадре он смотрит из-под бровей, повторяя взгляд романтичного героя Хавьера Бардема («Вики, Кристина, Барселона»), в другом – имитирует небрежность Луи Гарреля («Все песни только о любви»), а если приправить этот образ вспыльчивостью и гениальностью Бенедикта Камбербетча (сериал «Шерлок») – на выходе получим комбинацию качеств, являющуюся залогом успеха экранного героя.

«Менталист – это существительное. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения»

Задолго до премьеры сериала в Star Media подчеркивали, что главная сюжетная линия в сериале «Менталист», которая строится на истории и поиске убийцы Красного (Кровавого) Джона, будет изменена. Делалось это, чтобы уже знакомые с американской версией зрители не утратили интереса и не знали, что будет в финале нашего «Менталиста». Пока известно то, что в украинской версии сериала изменили имя серийного убийцы с «Джон» на «Демон». И почему «Демон» – совершенно неясно. Казалось бы, в Украине под фанфары декоммунизации как раз и стоило бы назвать убийцу «Красный». Но нет – наверное, сценаристы решили, что «Демон» звучит куда загадочнее и страшнее для украинского зрителя. Следующий момент сериального оккультизма – «Тибетская книга мертвых» в руках Даниила Романова. Кстати, в американской версии сериала Патрик Джейн тоже не отказывал себе в чтении книг, но при этом увидеть, что читает актер, зрителям особо не удавалось. В украинском «Менталисте» книга о жизни и перерождении в пилотной серии в сочетании с серийным убийцей Демоном может лишь косвенно натолкнуть зрителей на мысль, что, вероятно, именно мистикой и оккультизмом будут отличаться кульминация и развязка сериала.

Даниил Романов читает «Тибетскую книгу мертвых» Кадр из первой серии «Менталист», 2018

А пока, несмотря на все обещания авторов сериала, пилотная серия украинского «Менталиста» буквально до малейших подробностей повторяет оригинал. Для тех, кто уже видел экранизацию идеи Бруно Хеллера, такая предсказуемость в некоторых моментах показалась даже комичной. К примеру, в США команда детективов во главе с Терезой Лисбон (Екатерина Филатова) ездит на автомобилях премиум-класса. И для нашего зрителя эта деталь в американском сериале абсолютно не кажется странной, ведь на чем же еще ездить специальным агентам?

Главные герои сериала «Менталист», США

В Украине же машины премиум-класса либо дорогой спорткар, на которой в финальной сцене первой серии к дому Даниила Романова подъезжает Екатерина Филатова, лишь наталкивают украинцев на бесконечные мысли о коррумпированности правоохранительных органов, провальной политике реформ и даже о фантастике – ведь о среднем классе, представителями которого являются герои сериала, с 2008 года в Украине стараются не говорить.

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Второй момент, в котором украинские сценаристы слепо повторили американских, – солнцезащитные очки. Что приходит на ум, когда речь заходит о Калифорнии, где снимался американский «Менталист»? Море, пляж, солнце, пальмы. При таких погодных условиях, даже если ты не спецагент, без солнечных очков не обойтись. В сериале же в украинской версии погода пасмурная. Возможно, сценаристы посчитали, что наши зрители просто не поймут, как можно выходить из машины премиум-класса, не снимая солнцезащитных очков.

Удачной в сериале получилась заставка, которая смотрится куда интереснее, чем американская. Благодаря анимации и всего трем цветам – черному, белому и красному – она отсылает нас к нуару «Город грехов» Роберта Родригеса, Фрэнка Миллера и Квентина Тарантино. Тогда как в оригинале в заставке иногда уж чересчур настойчиво повторялось: «Менталист – это существительное. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения». И это вам не Вольф Мессинг или Ури Геллер.

Заставка сериала «Менталист», Украина Кадр из первой серии «Менталиста», 2018