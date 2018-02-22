«Менталист» по-украински: плохая игра актеров, мистика и дорогие авто

Это не Шерлок Холмс со скрипкой и трубкой, не Эркюль Пуаро с элегантными усами и даже не Сэм Спейд со своей болезненной самовлюбленностью. В 2008 году американский продюсер Бруно Хеллер привел на мировые экраны совершенно нового героя – менталиста Патрика Джейна.
Образ чувственного и харизматичного детектива настолько пришелся по душе зрителям, что сериал буквально разлетелся по мировым телеэкранам. Спустя год после выхода последней серии, в 2016-м, идею переснять и повторить успех американского сериала выказали и в Украине. С того момента прошло практически два года. И вот 5 марта на телеканале ICTV состоялась долгожданная премьера украинской адаптации сериала «Менталист».
В элегантном костюме и слегка мятой рубашке он вальяжно разгуливает по кухне в доме, где пару часов назад убили молодую девушку. Он готовит чай, рассматривает фотографии на холодильнике и всем своим видом показывает, насколько ему не по душе типичная полицейская работа по протоколу. Менталист Патрик Джейн, как и Даниил Романов, – консультант отдела особо тяжких преступлений. По сюжету, некоторое время они оба называли себя экстрасенсами и блистали на экранах телевизоров, якобы помогая зрителям установить контакт с их мертвыми родственниками. Но одна неуместная шутка в эфире о серийном убийце стоила менталисту жизней его жены и дочери. Теперь главная цель Даниила Романова – поймать убийцу, а интрига сериала – разгадать, кто он и зачем убивает людей.
Через минуту на кухню к Даниилу Романову входит женщина. «Вы любите Индию, плохо катаетесь на лыжах, вы юрист по образованию, но ни дня не работали по профессии. Ваш любимый цвет – персиковый», – загадочно произносит менталист, смотря в глаза матери убитой. Женщина немного смущается. «Это вы убили свою дочь?» – обращается Романов к вошедшему на кухню отцу. На этом моменте в американской версии пилотной серии «Менталиста» лицо отца переливалось палитрой эмоций: от полного ошеломления, удивления и смущения до гнева. Тут каждому зрителю становится понятно, что менталист угадал и девушку убил отец, а не соседский мальчишка, как считала полиция ранее.
В украинской версии в этом эпизоде отца вообще лишили реакции. Услышав вопрос, он стоит смирно, как дипломаты на официальной встрече. И если бы в этот момент пропал звук, можно было бы предположить, что Даниил Романов спросил отца не о смерти дочери, а, к примеру, о предстоящих выборах в России, любимой марке костюма или про вкус чая, который только что пил украинский менталист.
«Если бы вы были невиновны, вы бы мне врезали», – глядя на реакцию отца, произносит Даниил Романов, повторяя слово в слово реплику Патрика Джейна. Но, если в американской версии становится понятно, что такое утверждение детектива-любителя взяло отца за живое, то в украинской зритель задается вопросом: «А этот папа с каменным лицом вообще может кого-то ударить? Убить?!»
Так, первое, что бросается в глаза в украинской адаптации – плохая игра актеров. И если бы не харизма и израильский акцент Ехезкеля Лазарова, можно было бы подумать, что на экраны вернулась мода на итальянские комедии дель арте. При этом главные роли в сериале «Менталист» для Анастасии Микульчиной, Игоря Оробея и Нодара Сирадзе далеко не дебютные.
А вот Ехезкель Лазаров на украинских экранах – лицо совершенно новое. В его фильмографии десятки театральных постановок в двух известных в Израиле театрах «Габима» и «Гешер». Помимо театральной работы Лазаров снимался в нашумевшем анимационном фильме «Вальс с Баширом» Ари Фольмана и сериале «Мата Хари» Денниса Берри и Джулиуса Берга. Глядя на игру Ехезкеля Лазарова в роли Даниила Романова, несложно предположить, что если бы украинская адаптация «Менталиста» вышла на экраны СТБ, «1+1» или телеканала ТЕТ, где целевая аудитория – преимущественно женщины, а не мужчины, как на ICTV, то уже через пару серий фан-клуб израильского актера был бы переполнен.
Образ Даниила Романова и внешность Ехезкеля Лазарова сошлись, как звезды в небе. В одном кадре он смотрит из-под бровей, повторяя взгляд романтичного героя Хавьера Бардема («Вики, Кристина, Барселона»), в другом – имитирует небрежность Луи Гарреля («Все песни только о любви»), а если приправить этот образ вспыльчивостью и гениальностью Бенедикта Камбербетча (сериал «Шерлок») – на выходе получим комбинацию качеств, являющуюся залогом успеха экранного героя.
«Менталист – это существительное. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения»
Задолго до премьеры сериала в Star Media подчеркивали, что главная сюжетная линия в сериале «Менталист», которая строится на истории и поиске убийцы Красного (Кровавого) Джона, будет изменена. Делалось это, чтобы уже знакомые с американской версией зрители не утратили интереса и не знали, что будет в финале нашего «Менталиста». Пока известно то, что в украинской версии сериала изменили имя серийного убийцы с «Джон» на «Демон». И почему «Демон» – совершенно неясно. Казалось бы, в Украине под фанфары декоммунизации как раз и стоило бы назвать убийцу «Красный».
Но нет – наверное, сценаристы решили, что «Демон» звучит куда загадочнее и страшнее для украинского зрителя. Следующий момент сериального оккультизма – «Тибетская книга мертвых» в руках Даниила Романова. Кстати, в американской версии сериала Патрик Джейн тоже не отказывал себе в чтении книг, но при этом увидеть, что читает актер, зрителям особо не удавалось. В украинском «Менталисте» книга о жизни и перерождении в пилотной серии в сочетании с серийным убийцей Демоном может лишь косвенно натолкнуть зрителей на мысль, что, вероятно, именно мистикой и оккультизмом будут отличаться кульминация и развязка сериала.
А пока, несмотря на все обещания авторов сериала, пилотная серия украинского «Менталиста» буквально до малейших подробностей повторяет оригинал. Для тех, кто уже видел экранизацию идеи Бруно Хеллера, такая предсказуемость в некоторых моментах показалась даже комичной. К примеру, в США команда детективов во главе с Терезой Лисбон (Екатерина Филатова) ездит на автомобилях премиум-класса. И для нашего зрителя эта деталь в американском сериале абсолютно не кажется странной, ведь на чем же еще ездить специальным агентам?
В Украине же машины премиум-класса либо дорогой спорткар, на которой в финальной сцене первой серии к дому Даниила Романова подъезжает Екатерина Филатова, лишь наталкивают украинцев на бесконечные мысли о коррумпированности правоохранительных органов, провальной политике реформ и даже о фантастике – ведь о среднем классе, представителями которого являются герои сериала, с 2008 года в Украине стараются не говорить.
Второй момент, в котором украинские сценаристы слепо повторили американских, – солнцезащитные очки. Что приходит на ум, когда речь заходит о Калифорнии, где снимался американский «Менталист»? Море, пляж, солнце, пальмы. При таких погодных условиях, даже если ты не спецагент, без солнечных очков не обойтись. В сериале же в украинской версии погода пасмурная. Возможно, сценаристы посчитали, что наши зрители просто не поймут, как можно выходить из машины премиум-класса, не снимая солнцезащитных очков.
Удачной в сериале получилась заставка, которая смотрится куда интереснее, чем американская. Благодаря анимации и всего трем цветам – черному, белому и красному – она отсылает нас к нуару «Город грехов» Роберта Родригеса, Фрэнка Миллера и Квентина Тарантино. Тогда как в оригинале в заставке иногда уж чересчур настойчиво повторялось: «Менталист – это существительное. Человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения». И это вам не Вольф Мессинг или Ури Геллер.
В итоге, пока украинский сериал «Менталист» состоит из одного сезона, в котором запланировано 16 серий. К сравнению, в американском первом сезоне – 23 серии, а всего сезонов вышло семь. Так что пока неясно: либо украинские сценаристы ужали все семь сезонов «Менталиста» до 16 серий одного, либо нас ждет длительное продолжение.
Напомним, производством сериала занимался продакшн Star Media. «Менталиста» можно будет посмотреть с понедельника по четверг в 21:30 на телеканале ICTV.