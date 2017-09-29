Кто получил Effie Awards Ukraine 2017

Организаторы Effie Awards Ukraine 2017 объявили наиболее успешные украинские кампании в сфере маркетинговых коммуникаций. Все конкурсные работы прошли отбор в три этапа, поэтому в финал попала только 1/3 поданных заявок.

Гран-при фестиваля получила кампания Free Beer Forever, исполненная агентством Kinograf для киевского паба Beer Point. "Используя самую горячую новость – отмену виз для украинцев, мы прорекламировали киевский паб в Бельгии. Это принесло Beer Point популярность среди евродепутатов. Благодаря вирусному эффекту паб прогремел в соцсетях и стал знаменитым в Украине", – рассказывают в агентстве. Кроме того, кампания получила «золото» в номинациях «Общественное питание», «Кампании с краткосрочным эффектом» и «Сезонный маркетинг».

Золотые награды получили еще шесть агентств: агентство MullenLowe Adventa за рекламу бренда подсолнечного масла «Олейна» (номинация «Продукты питания»); агентство ROCKETS Growth R&D за рекламу коктейлей под саб-брендом Martini&Tonic («Напитки алкогольные и слабоалкогольные»); ISD Group за рекламу подгузников Huggies Elite Soft («Промтовары FMCG»); Banda agency за рекламу Comfy (Е-commerce); агентство Postmen за рекламу сеансов «КиноМама» («Туризм и путешествия, развлечения, культура и спорт»); агентство TWIGA’Idea за кампанию об уборке собачьих фекалий («Кампании с одним каналом коммуникации»); Gres Todorchuk PR за проект «Музей новостей» («Кросс-медийный сторителинг»).