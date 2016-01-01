Кто и где смотрит фильмы онлайн в Украине: Gemius

Сайты, на которых можно смотреть фильмы в онлайне, ежемесячно посещают 7,6 млн украинских пользователей на ПК, что составляет около 41,7% всей интернет-аудитории страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Gemius Украина», сообщает AIN.UA.
В списке самых популярных сайтов с фильмами компания называет Kinogo.co, который в октябре 2016 года посетили 4,3 млн человек, или 23,4% всей украинской интернет-аудитории. На втором месте - Ex.ua (2,9 млн, или 15,9%). Далее в списке - Megogo.net (2,2 млн, 12,1%), My-hit.org (2 млн, 10,8%) и Seasonvar.ru (1,6 млн, 8,7%).
Несмотря на то что этот рейтинг составлялся по октябрьским результатам, в него не попал видеосервис FS.TO, который киберполиция закрыла лишь в середине ноября.
При этом он входил в список самых популярных сайтов по среднедневной доле за октябрь по версии «Интернет Ассоциации Украины».
По данным Gemius, большую часть аудитории, которая смотрит фильмы в онлайне, составляют молодые образованные жители городов: 62,1% - пользователи от 14 до 34 лет; 19,2% - аудитория от 35 до 44; 10,4% - пользователи от 45 до 54 лет; 8,3% - пользователи старше 55 лет.
Больше всего (35,7%) среди аудитории онлайн-зрителей, согласно исследованию, составляют жители городов с населением более 500 тыс. жителей. Пользователи из сел составляют 20,7% этой аудитории. Около 35,3% аудитории имеют высшее образование.
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