Кто и где смотрит фильмы онлайн в Украине: Gemius

Сайты, на которых можно смотреть фильмы в онлайне, ежемесячно посещают 7,6 млн украинских пользователей на ПК, что составляет около 41,7% всей интернет-аудитории страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Gemius Украина», сообщает AIN.UA.

В списке самых популярных сайтов с фильмами компания называет Kinogo.co, который в октябре 2016 года посетили 4,3 млн человек, или 23,4% всей украинской интернет-аудитории. На втором месте - Ex.ua (2,9 млн, или 15,9%). Далее в списке - Megogo.net (2,2 млн, 12,1%), My-hit.org (2 млн, 10,8%) и Seasonvar.ru (1,6 млн, 8,7%).

Несмотря на то что этот рейтинг составлялся по октябрьским результатам, в него не попал видеосервис FS.TO, который киберполиция закрыла лишь в середине ноября.

При этом он входил в список самых популярных сайтов по среднедневной доле за октябрь по версии «Интернет Ассоциации Украины».