Крупные медиа отказываются от чатботов в мессенджерах

По словам представителей Washington Post, The Guardian и Mic, издания приостановили свои чатботы. Business Insider и The HuffPost, судя по всему, тоже. Как пишет Digiday, в Facebook Messenger боты не отвечают на сообщения пользователей и «просят» пересылать их по электронной почте.

Изначально медиа прибегали к этому инструменту, чтобы привлечь внимание аудитории непривычным способом, но ситуационные боты (например, посвященные выборам) были гораздо эффективнее постоянных.

Теперь же издатели уходят от практики представления своего контента на других платформах, пытаясь заставить людей взаимодействовать с их собственными.