Крупные медиа отказываются от чатботов в мессенджерах

Американские медиа, в том числе Washington Post, Guardian, Mic, Business Insider и The HuffPost, перестали поддерживать чатботы в Facebook Messenger. В то же время издание Quartz осталось приверженцем ботов как способа взаимодействия с аудиторией.
По словам представителей Washington Post, The Guardian и Mic, издания приостановили свои чатботы. Business Insider и The HuffPost, судя по всему, тоже. Как пишет Digiday, в Facebook Messenger боты не отвечают на сообщения пользователей и «просят» пересылать их по электронной почте.
Изначально медиа прибегали к этому инструменту, чтобы привлечь внимание аудитории непривычным способом, но ситуационные боты (например, посвященные выборам) были гораздо эффективнее постоянных.
Теперь же издатели уходят от практики представления своего контента на других платформах, пытаясь заставить людей взаимодействовать с их собственными.
К примеру, Guardian закрыл свой чатбот в Facebook Messenger в начале года, заявив, что предпочитает «больше общаться с читателями на наших собственных платформах», но продолжит экспериментировать с новыми способами предоставления информации читателям в соответствии со сменой их привычек.
Однако издание Quartz, которое выкупила японская компания Uzabase Inc, продолжает активно развивать чатбот-направление. Причем и для себя, и для своих клиентов. Например, ботов в Facebook Messenger создали в честь премьеры нового сезона «Мир Дикого Запада». То же самое сделали для премьеры «Очень странных вещей» компании Netflix. Помимо развлекательных чатботов, в Quartz разрабатывают специальный чатбот к региональным выборам в США.
По мнению продакт-менеджера Quartz Джона Кифа, люди взаимодействуют с ситуативными чатботами до конца в 90% случаев.