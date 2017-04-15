Крупные издания отказываются от мгновенных статей на Facebook

Крупные издания сопротивляются внедрению формата Facebook Instant Articles (так называемые «мгновенные статьи»). Основная причина — недостаточная монетизация такого контента, сообщает издание «Мы и Жо».

Так, от использования Instant Articles уже отказалась американская газета The New York Times. Газета обнаружила, что простые ссылки на ее сайт монетизируются лучше, чем Instant Articels; а посетители, пришедшие напрямую на сайт, гораздо легче конвертируются в подписчиков, чем те, которые зашли через Facebook.По мнению представителей NYT, новый формат Facebook того не стоит.

Также больше не используют платформу Forbes и Quartz, из программы ушла компания Hearst Digital - ее первым брендом в Instant Articles был Cosmopolitan.

Однако есть и издания, которые являются приверженцами платформы. Например, популярное американское интернет-издание Slate, получившие 41% новых подписчиков на новостную рассылку через Instant Articles.

Другой пример — немецкая газета-таблоид Bild, которая работает над снижением порога подписки для пользователей Facebook - ей уже удалось сократить число шагов для подписки из Instant Articles с девяти до трех. Сейчас все статьи Bild отформатированы под Instant Articles. Издание использует рекламные места в Instant Articles для продвижения двух бесплатных недель подписки своей программы Bild Plus. В Bild собирают электронные адреса потенциальных подписчиков и далее общаются с ними через собственную CRM.

Напомним, Facebook запустил платформу мгновенной публикации статей и видеороликов в ленту соцсети в мае 2015 года. Она дает возможность быстро загружать материалы и обходить таким образом проблемы, связанные с медленным интернетом в мобильных телефонах. Для загрузки текста не нужна ссылка на сайт издания, так как контент размещен непосредственно в Facebook. 12 апреля 2016 года доступ к Instant Articles получили все СМИ.

Подробнее о том, как и зачем СМИ пользоваться сервисом Instant Articles в Facebook, в нашем материале.

Фото: Facebook-страница Instant Articles